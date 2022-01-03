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بعد وفاة مواطن بسبب السيول .. أهالي بـ "شواص بلقرن": متى تعلّق الدراسة؟

عثر على جثته بعدما جرفت السيول مركبته أثناء عودته مع ابنته من المدرسة

تساءل عددٌ من الأهالي بمركز شواص عن الآلية المتبعة لتعليق الدراسة بعد وفاة مواطن وفقد ابنته "طالبة"، بعد أن جرفت السيول مركبتهما يوم أمس أثناء عودتهما من المدرسة إلى المنزل.

وتفصيلاً، تساءل عددٌ كبيرٌ من الأهالي؛ متى سوف يتم تعليق الدراسة إذا لم تغلق في هذه الظروف المناخية؟ ودعا الأهالي لضرورة إصدار تعليق الدراسة منذ وقت مبكر وإعطاء الصلاحيات بشكل أكبر ومرن لمديري ومديرات المدارس بعد تنسيق الجهات المعنية، حفاظًا على سلامة منسوبي التعليم من المعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات وذويهم.


وعثرت يوم أمس فرق الدفاع المدني بمركز شواص شمال محافظة بلقرن على مواطن متوفى، فيما لا يزال البحث عن ابنته بعد أن جرفت السيول مركبتهما أثناء عودتهما من المدرسة إلى المنزل.

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بعد وفاة مواطن بسبب السيول .. أهالي بـ "شواص بلقرن": متى تعلّق الدراسة؟
سبق

تساءل عددٌ من الأهالي بمركز شواص عن الآلية المتبعة لتعليق الدراسة بعد وفاة مواطن وفقد ابنته "طالبة"، بعد أن جرفت السيول مركبتهما يوم أمس أثناء عودتهما من المدرسة إلى المنزل.

وتفصيلاً، تساءل عددٌ كبيرٌ من الأهالي؛ متى سوف يتم تعليق الدراسة إذا لم تغلق في هذه الظروف المناخية؟ ودعا الأهالي لضرورة إصدار تعليق الدراسة منذ وقت مبكر وإعطاء الصلاحيات بشكل أكبر ومرن لمديري ومديرات المدارس بعد تنسيق الجهات المعنية، حفاظًا على سلامة منسوبي التعليم من المعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات وذويهم.


وعثرت يوم أمس فرق الدفاع المدني بمركز شواص شمال محافظة بلقرن على مواطن متوفى، فيما لا يزال البحث عن ابنته بعد أن جرفت السيول مركبتهما أثناء عودتهما من المدرسة إلى المنزل.

03 يناير 2022 - 30 جمادى الأول 1443
02:12 AM

بعد وفاة مواطن بسبب السيول .. أهالي بـ "شواص بلقرن": متى تعلّق الدراسة؟

عثر على جثته بعدما جرفت السيول مركبته أثناء عودته مع ابنته من المدرسة

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سعود الدعجاني - بيشة
1
2,088

تساءل عددٌ من الأهالي بمركز شواص عن الآلية المتبعة لتعليق الدراسة بعد وفاة مواطن وفقد ابنته "طالبة"، بعد أن جرفت السيول مركبتهما يوم أمس أثناء عودتهما من المدرسة إلى المنزل.

وتفصيلاً، تساءل عددٌ كبيرٌ من الأهالي؛ متى سوف يتم تعليق الدراسة إذا لم تغلق في هذه الظروف المناخية؟ ودعا الأهالي لضرورة إصدار تعليق الدراسة منذ وقت مبكر وإعطاء الصلاحيات بشكل أكبر ومرن لمديري ومديرات المدارس بعد تنسيق الجهات المعنية، حفاظًا على سلامة منسوبي التعليم من المعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات وذويهم.


وعثرت يوم أمس فرق الدفاع المدني بمركز شواص شمال محافظة بلقرن على مواطن متوفى، فيما لا يزال البحث عن ابنته بعد أن جرفت السيول مركبتهما أثناء عودتهما من المدرسة إلى المنزل.

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