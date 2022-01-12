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"قمم للفنون الأدائية الجبلية" يواصل إبراز العمق الثقافي الذي تحظى به السعودية

عبر فعاليات للمهرجان بعدد من المواقع التي تزخر بها عسير وقصورها التاريخية

تواصل هيئة المسرح والفنون الأدائية إقامة فعاليات النسخة الأولى من مهرجان "قمم للفنون الأدائية الجبلية "، الذي تنظمه خلال الفترة 9 - 15 من شهر يناير الجاري بمنطقة عسير، وذلك من خلال تنظيم واستعراض الفنون الأدائية في عدد من المواقع التاريخية التي تزخر بها عسير.

وتفصيلا.. يأتي ربط تنفيذ الفعاليات بالمواقع الأثرية والتاريخية لتعزيز الثقافة المحلية وإبراز نشأتها، بما يضمن أيضًا إبراز العمق الثقافي التي تحظى به المملكة من خلال موروثها الشعبي.

فيما شملت الفنون الأدائية التي تم تنفيذها منذ انطلاق المهرجان عدد من عروض الألوان الشعبية الخاصة بالمناطق الجبلية في المملكة، وذلك في 3 مواقع تاريخية مختلفة البيئة والبناء تمثلت في قصر "بن مشيط" التاريخي، وقصر "مالك"، إضافة إلى قصور "أبو سراح"، وذلك لضمان إبراز تلك الفنون لأكبر شريحة ممكنة، مع مراعاة ارتباط عدد من تلك الفنون بجغرافية المكان.

كما ينفذ عروض المهرجان عدد من الفرق الشعبية الجبلية، وذلك لتقديم الألوان الشعبية الخاصة بالجبل لتشمل لون "الخطوة" بمنطقتي عسير وجازان، و"الرفيحي" من منطقة تبوك، و"المجرور" من محافظة الطائف، و"الخبيتي" من منطقة المدينة المنورة، إضافة إلى ألوان "اللعب الحجري"، و"القزوعي"، و"الرازف" التي تتميز بها عدد من قبائل المناطق الجنوبية.

يذكر أن المهرجان يضم عدد من الفعاليات المصاحبة من أبرزها توفير منافذ بيع للمستلزمات التراثية المحلية، ومعارض تشكيلية خاصة بالموروث الشعبي، إضافة إلى معدات ومستلزمات رياضة "الهايكنج" واستعراض مواقع المسارات الأثرية التي تتميز بها عسير.

الرئيسية/ المملكة / ثقافة

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"قمم للفنون الأدائية الجبلية" يواصل إبراز العمق الثقافي الذي تحظى به السعودية
سبق

تواصل هيئة المسرح والفنون الأدائية إقامة فعاليات النسخة الأولى من مهرجان "قمم للفنون الأدائية الجبلية "، الذي تنظمه خلال الفترة 9 - 15 من شهر يناير الجاري بمنطقة عسير، وذلك من خلال تنظيم واستعراض الفنون الأدائية في عدد من المواقع التاريخية التي تزخر بها عسير.

وتفصيلا.. يأتي ربط تنفيذ الفعاليات بالمواقع الأثرية والتاريخية لتعزيز الثقافة المحلية وإبراز نشأتها، بما يضمن أيضًا إبراز العمق الثقافي التي تحظى به المملكة من خلال موروثها الشعبي.

فيما شملت الفنون الأدائية التي تم تنفيذها منذ انطلاق المهرجان عدد من عروض الألوان الشعبية الخاصة بالمناطق الجبلية في المملكة، وذلك في 3 مواقع تاريخية مختلفة البيئة والبناء تمثلت في قصر "بن مشيط" التاريخي، وقصر "مالك"، إضافة إلى قصور "أبو سراح"، وذلك لضمان إبراز تلك الفنون لأكبر شريحة ممكنة، مع مراعاة ارتباط عدد من تلك الفنون بجغرافية المكان.

كما ينفذ عروض المهرجان عدد من الفرق الشعبية الجبلية، وذلك لتقديم الألوان الشعبية الخاصة بالجبل لتشمل لون "الخطوة" بمنطقتي عسير وجازان، و"الرفيحي" من منطقة تبوك، و"المجرور" من محافظة الطائف، و"الخبيتي" من منطقة المدينة المنورة، إضافة إلى ألوان "اللعب الحجري"، و"القزوعي"، و"الرازف" التي تتميز بها عدد من قبائل المناطق الجنوبية.

يذكر أن المهرجان يضم عدد من الفعاليات المصاحبة من أبرزها توفير منافذ بيع للمستلزمات التراثية المحلية، ومعارض تشكيلية خاصة بالموروث الشعبي، إضافة إلى معدات ومستلزمات رياضة "الهايكنج" واستعراض مواقع المسارات الأثرية التي تتميز بها عسير.

12 يناير 2022 - 9 جمادى الآخر 1443
01:57 AM

"قمم للفنون الأدائية الجبلية" يواصل إبراز العمق الثقافي الذي تحظى به السعودية

عبر فعاليات للمهرجان بعدد من المواقع التي تزخر بها عسير وقصورها التاريخية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - أبها
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تواصل هيئة المسرح والفنون الأدائية إقامة فعاليات النسخة الأولى من مهرجان "قمم للفنون الأدائية الجبلية "، الذي تنظمه خلال الفترة 9 - 15 من شهر يناير الجاري بمنطقة عسير، وذلك من خلال تنظيم واستعراض الفنون الأدائية في عدد من المواقع التاريخية التي تزخر بها عسير.

وتفصيلا.. يأتي ربط تنفيذ الفعاليات بالمواقع الأثرية والتاريخية لتعزيز الثقافة المحلية وإبراز نشأتها، بما يضمن أيضًا إبراز العمق الثقافي التي تحظى به المملكة من خلال موروثها الشعبي.

فيما شملت الفنون الأدائية التي تم تنفيذها منذ انطلاق المهرجان عدد من عروض الألوان الشعبية الخاصة بالمناطق الجبلية في المملكة، وذلك في 3 مواقع تاريخية مختلفة البيئة والبناء تمثلت في قصر "بن مشيط" التاريخي، وقصر "مالك"، إضافة إلى قصور "أبو سراح"، وذلك لضمان إبراز تلك الفنون لأكبر شريحة ممكنة، مع مراعاة ارتباط عدد من تلك الفنون بجغرافية المكان.

كما ينفذ عروض المهرجان عدد من الفرق الشعبية الجبلية، وذلك لتقديم الألوان الشعبية الخاصة بالجبل لتشمل لون "الخطوة" بمنطقتي عسير وجازان، و"الرفيحي" من منطقة تبوك، و"المجرور" من محافظة الطائف، و"الخبيتي" من منطقة المدينة المنورة، إضافة إلى ألوان "اللعب الحجري"، و"القزوعي"، و"الرازف" التي تتميز بها عدد من قبائل المناطق الجنوبية.

يذكر أن المهرجان يضم عدد من الفعاليات المصاحبة من أبرزها توفير منافذ بيع للمستلزمات التراثية المحلية، ومعارض تشكيلية خاصة بالموروث الشعبي، إضافة إلى معدات ومستلزمات رياضة "الهايكنج" واستعراض مواقع المسارات الأثرية التي تتميز بها عسير.

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