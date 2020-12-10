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"ابن حمري" عن سائقه "بدر": كان ولدًا صالحًا وأعطاه الله القبول بين الناس

قال الشاعر علي بن حمري إن العلاقة مع سائقه الراحل "بدر" الآسيوي، هي علاقة شقيقين، وعلاقته به أسرية متجذرة بين الطرفين، مؤكدًا أنه كان ولد "جيب" صالح، وكان أكثر من أخ له.

وقال خلال حديثه لبرنامج "تواصل" على قناة الرسالة إن "بدر" أعطاه الله القبول بين الناس، وتوافد العديد من المعزين على العزاء الذي كان في منزل "ابن حمري"، وقد تلقى تبرعات للفقيد من عددٍ منهم، مؤكدًا أنه تكفل براتبه حتى وفاته، وتكفل بدراسة ابنه حتى يكبر.

وكان الشاعر "علي بن حمري" تعوّد على ممازحة "بدر" الذي كان يعده أحد أبنائه، ويسافر معه على الدرجة الأولى، ومن شدة تعلقه بهم يرتدي الزي السعودي وينام معهم ويأكل معهم، ولا يعاملونه كغريب، وله فيديوهات عديدة تثبت صداقتهما الأخوية.

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"ابن حمري" عن سائقه "بدر": كان ولدًا صالحًا وأعطاه الله القبول بين الناس
سبق

قال الشاعر علي بن حمري إن العلاقة مع سائقه الراحل "بدر" الآسيوي، هي علاقة شقيقين، وعلاقته به أسرية متجذرة بين الطرفين، مؤكدًا أنه كان ولد "جيب" صالح، وكان أكثر من أخ له.

وقال خلال حديثه لبرنامج "تواصل" على قناة الرسالة إن "بدر" أعطاه الله القبول بين الناس، وتوافد العديد من المعزين على العزاء الذي كان في منزل "ابن حمري"، وقد تلقى تبرعات للفقيد من عددٍ منهم، مؤكدًا أنه تكفل براتبه حتى وفاته، وتكفل بدراسة ابنه حتى يكبر.

وكان الشاعر "علي بن حمري" تعوّد على ممازحة "بدر" الذي كان يعده أحد أبنائه، ويسافر معه على الدرجة الأولى، ومن شدة تعلقه بهم يرتدي الزي السعودي وينام معهم ويأكل معهم، ولا يعاملونه كغريب، وله فيديوهات عديدة تثبت صداقتهما الأخوية.

10 ديسمبر 2020 - 25 ربيع الآخر 1442
11:17 PM

"ابن حمري" عن سائقه "بدر": كان ولدًا صالحًا وأعطاه الله القبول بين الناس

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زيد الخمشي - الرياض
0
10,350

قال الشاعر علي بن حمري إن العلاقة مع سائقه الراحل "بدر" الآسيوي، هي علاقة شقيقين، وعلاقته به أسرية متجذرة بين الطرفين، مؤكدًا أنه كان ولد "جيب" صالح، وكان أكثر من أخ له.

وقال خلال حديثه لبرنامج "تواصل" على قناة الرسالة إن "بدر" أعطاه الله القبول بين الناس، وتوافد العديد من المعزين على العزاء الذي كان في منزل "ابن حمري"، وقد تلقى تبرعات للفقيد من عددٍ منهم، مؤكدًا أنه تكفل براتبه حتى وفاته، وتكفل بدراسة ابنه حتى يكبر.

وكان الشاعر "علي بن حمري" تعوّد على ممازحة "بدر" الذي كان يعده أحد أبنائه، ويسافر معه على الدرجة الأولى، ومن شدة تعلقه بهم يرتدي الزي السعودي وينام معهم ويأكل معهم، ولا يعاملونه كغريب، وله فيديوهات عديدة تثبت صداقتهما الأخوية.

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