"تويتر" تضيف تقنية الاشتراك في النشرات الإخبارية بنقرة واحدة

طرحت تلك الميزة حاليًا على إصدار الويب من التطبيق

أعلنت منصة التدوين المصغر الأشهر في العالم "تويتر"، إضافتها تقنية جديدة للاشتراك في النشرات الإخبارية بنقرة واحدة على التغريدات.

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "تايمز نيوز ناو" التقني المتخصص، أن أي مستخدم لـ"تويتر" يمكنه الاشتراك في النشرات الإخبارية حاليًا، بعد تضمين زر الاشتراك في التغريدات المستهدفة.

وتعمل تلك التقنية من تويتر، على أنه إذا نقر شخص ما على رابط لنشرة إخبارية معينة؛ فسيظهر له خيار الاشتراك في تلك النشرة عند العودة مجددًا إلى موجز تويتر الخاص به.

وطرحت "تويتر" تلك الميزة حاليًا على إصدار الويب من التطبيق، وتنوي أن توفره لإصداريْ "أندرويد" و"آي أو إس" قريبًا.

وأتاحت "تويتر" أيضًا إمكانية تسجيل الحصول على تحديثات الرسائل والنشرات عبر بريدك الإلكتروني المرتبط بحساب تويتر بنقرة واحدة أيضًا، ولن تحتاج إلى تأكيد اشتراكك بالدخول إلى بريدك الإلكتروني.