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تركي بن محمد يتلقى رسالتين للقيادة الرشيدة من أمير دولة الكويت

تسلم وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز رسالة خطية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع من أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح .

جاء ذلك خلال استقبال الأمير تركي بن محمد بن فهد اليوم، وزير الخارجية في الكويت الشقيقة الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح والوفد المرافق له.

وكان وزير الخارجية في دولة الكويت قد وصل إلى الرياض، حيث كان في استقباله بمطار الملك خالد الدولي، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وسفير دولة الكويت لدى المملكة الشيخ علي خالد الجابر الصباح، ومندوب عن المراسم الملكية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تركي بن محمد يتلقى رسالتين للقيادة الرشيدة من أمير دولة الكويت
سبق

تسلم وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز رسالة خطية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع من أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح .

جاء ذلك خلال استقبال الأمير تركي بن محمد بن فهد اليوم، وزير الخارجية في الكويت الشقيقة الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح والوفد المرافق له.

وكان وزير الخارجية في دولة الكويت قد وصل إلى الرياض، حيث كان في استقباله بمطار الملك خالد الدولي، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وسفير دولة الكويت لدى المملكة الشيخ علي خالد الجابر الصباح، ومندوب عن المراسم الملكية.

27 مايو 2020 - 4 شوّال 1441
08:23 PM

تركي بن محمد يتلقى رسالتين للقيادة الرشيدة من أمير دولة الكويت

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تسلم وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز رسالة خطية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع من أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح .

جاء ذلك خلال استقبال الأمير تركي بن محمد بن فهد اليوم، وزير الخارجية في الكويت الشقيقة الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح والوفد المرافق له.

وكان وزير الخارجية في دولة الكويت قد وصل إلى الرياض، حيث كان في استقباله بمطار الملك خالد الدولي، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وسفير دولة الكويت لدى المملكة الشيخ علي خالد الجابر الصباح، ومندوب عن المراسم الملكية.

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