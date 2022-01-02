"66877" مستفيدًا من خدمات عيادات "تطمن" في القنفذة

منذ بدء العمل فيها ومن خلال "4" عيادات موزعة على عدة مرافق

قدّمت عيادات "تطمن" في القنفذة، خدماتها لـ"66877" مستفيدًا؛ وذلك منذ بدء العمل فيها حتى الآن، من خلال "4" عيادات موزعة على عدة مرافق صحية.

يُذكر أن عيادات "تطمن" مخصصة لخدمة كل مَن يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين.