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بعد 3300 مقابلة.. السعودية في عيون شباب العرب: الأكثر تأثيراً في آخر 5 سنوات

نتائج الاستطلاع تؤكد أن معظم الشباب السعودي راضٍ عن توجه دولته واقتصادها

أظهرت نتائج استطلاع "أصداء بي سي دبليو" السنوي لرأي الشباب العربي 2019، أن الأغلبية الساحقة من الشباب العربي تعتبر المملكة العربية السعودية حليفاً أقوى من إيران بالنسبة لبلدانهم، وأن المملكة هي الدولة العربية الأكثر تأثيراً في منطقة الشرق الأوسط خلال السنوات الخمس الماضية.

جاء ذلك خلال الدورة الأولى من "منتدى الإعلام السعودي" الذي تستضيفه العاصمة السعودية الرياض ويختتم اليوم.

ويستند الاستطلاع إلى 3300 مقابلة شخصية أجرتها شركة الأبحاث الدولية "بين شوين آند بيرلاند ريسيرتش" خلال عام 2019 مع نسب متساوية من الشبان والشابات العرب الذي ينتمون للفئة العمرية 18 – 24 عاماً في 15 بلداً من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وكشف الاستطلاع أن معظم الشباب السعودي راضٍ عن توجه دولته واقتصادها.

وبالمجمل، اعتبر 80% من الشباب العربي المملكة العربية السعودية حليفاً لبلدانهم، مقابل نسبة 32% فقط اختاروا إيران بدلاً منها.

ولدى سؤالهم عن الدولة العربية الأكثر نفوذاً في منطقة الشرق الأوسط خلال السنوات الخمس الماضية، اختار 37% من الشباب العربي المملكة العربية السعودية أيضاً كخيار أول.

كما أشار نصف الشباب السعودي تقريباً (45%) إلى تزايد النفوذ الإيراني باعتباره واحداً من أبرز ثلاث مخاوف تثير قلقهم.

أصداء بي سي دبليو رأي الشباب العربي 2019 منتدى الإعلام السعودي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد 3300 مقابلة.. السعودية في عيون شباب العرب: الأكثر تأثيراً في آخر 5 سنوات
سبق

أظهرت نتائج استطلاع "أصداء بي سي دبليو" السنوي لرأي الشباب العربي 2019، أن الأغلبية الساحقة من الشباب العربي تعتبر المملكة العربية السعودية حليفاً أقوى من إيران بالنسبة لبلدانهم، وأن المملكة هي الدولة العربية الأكثر تأثيراً في منطقة الشرق الأوسط خلال السنوات الخمس الماضية.

جاء ذلك خلال الدورة الأولى من "منتدى الإعلام السعودي" الذي تستضيفه العاصمة السعودية الرياض ويختتم اليوم.

ويستند الاستطلاع إلى 3300 مقابلة شخصية أجرتها شركة الأبحاث الدولية "بين شوين آند بيرلاند ريسيرتش" خلال عام 2019 مع نسب متساوية من الشبان والشابات العرب الذي ينتمون للفئة العمرية 18 – 24 عاماً في 15 بلداً من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وكشف الاستطلاع أن معظم الشباب السعودي راضٍ عن توجه دولته واقتصادها.

وبالمجمل، اعتبر 80% من الشباب العربي المملكة العربية السعودية حليفاً لبلدانهم، مقابل نسبة 32% فقط اختاروا إيران بدلاً منها.

ولدى سؤالهم عن الدولة العربية الأكثر نفوذاً في منطقة الشرق الأوسط خلال السنوات الخمس الماضية، اختار 37% من الشباب العربي المملكة العربية السعودية أيضاً كخيار أول.

كما أشار نصف الشباب السعودي تقريباً (45%) إلى تزايد النفوذ الإيراني باعتباره واحداً من أبرز ثلاث مخاوف تثير قلقهم.

03 ديسمبر 2019 - 6 ربيع الآخر 1441
04:09 PM

بعد 3300 مقابلة.. السعودية في عيون شباب العرب: الأكثر تأثيراً في آخر 5 سنوات

نتائج الاستطلاع تؤكد أن معظم الشباب السعودي راضٍ عن توجه دولته واقتصادها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أظهرت نتائج استطلاع "أصداء بي سي دبليو" السنوي لرأي الشباب العربي 2019، أن الأغلبية الساحقة من الشباب العربي تعتبر المملكة العربية السعودية حليفاً أقوى من إيران بالنسبة لبلدانهم، وأن المملكة هي الدولة العربية الأكثر تأثيراً في منطقة الشرق الأوسط خلال السنوات الخمس الماضية.

جاء ذلك خلال الدورة الأولى من "منتدى الإعلام السعودي" الذي تستضيفه العاصمة السعودية الرياض ويختتم اليوم.

ويستند الاستطلاع إلى 3300 مقابلة شخصية أجرتها شركة الأبحاث الدولية "بين شوين آند بيرلاند ريسيرتش" خلال عام 2019 مع نسب متساوية من الشبان والشابات العرب الذي ينتمون للفئة العمرية 18 – 24 عاماً في 15 بلداً من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وكشف الاستطلاع أن معظم الشباب السعودي راضٍ عن توجه دولته واقتصادها.

وبالمجمل، اعتبر 80% من الشباب العربي المملكة العربية السعودية حليفاً لبلدانهم، مقابل نسبة 32% فقط اختاروا إيران بدلاً منها.

ولدى سؤالهم عن الدولة العربية الأكثر نفوذاً في منطقة الشرق الأوسط خلال السنوات الخمس الماضية، اختار 37% من الشباب العربي المملكة العربية السعودية أيضاً كخيار أول.

كما أشار نصف الشباب السعودي تقريباً (45%) إلى تزايد النفوذ الإيراني باعتباره واحداً من أبرز ثلاث مخاوف تثير قلقهم.

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