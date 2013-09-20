تنفّذ أمانة المنطقة الشرقية ضمن برامجها للاحتفالات باليوم الوطني الـ 91 للمملكة، أطول جدارية في المملكة تحت عنوان (هي لنا دار) بطول 960 متراً بصفوى في محافظة القطيف، بمشاركة عدد من الفنانين والفنانات والمواطنين والمقيمين. كما تنفّذ الأمانة جدارية أخرى بطول 100 متر بطريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز بالقرب من دوار الورود بمحافظة الخفجي تحت عنوان (جدارية وطن)، بمشاركة فريق الخفجي التطوعي. وتأتي هذه النشاطات ضمن عدة فعاليات تنفذها الأمانة احتفاءً بهذه المناسبة في الواجهات البحرية والحدائق والمماشي والميادين وغيرها من المواقع وتشمل أعلام الزينة والإضاءة وإطلاق المسابقات والفنون التشكيلية، لمعالجة وتجميل المواقع, إبراز العنصر الجمالي، تزيين الطرق بأجمل اللوحات التي تضفي على المنظر العام لمسات فنية، إبراز مواهب الشباب، واستغلال أوقات فراغهم للقيام بأعمال تعود بالنفع عليهم وعلى مجتمعهم ووطنهم، إضافة إلى فسح المجال أمام الشباب والشابات للتفاعل مع مدنهم وتوظيف مهاراتهم وطاقاتهم لخدمتها.

أمانة الشرقية تنفذ أطول جدارية بالدمام والخفجي بمناسبة اليوم الوطني وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-09-19 تنفّذ أمانة المنطقة الشرقية ضمن برامجها للاحتفالات باليوم الوطني الـ 91 للمملكة، أطول جدارية في المملكة تحت عنوان (هي لنا دار) بطول 960 متراً بصفوى في محافظة القطيف، بمشاركة عدد من الفنانين والفنانات والمواطنين والمقيمين.

كما تنفّذ الأمانة جدارية أخرى بطول 100 متر بطريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز بالقرب من دوار الورود بمحافظة الخفجي تحت عنوان (جدارية وطن)، بمشاركة فريق الخفجي التطوعي.

وتأتي هذه النشاطات ضمن عدة فعاليات تنفذها الأمانة احتفاءً بهذه المناسبة في الواجهات البحرية والحدائق والمماشي والميادين وغيرها من المواقع وتشمل أعلام الزينة والإضاءة وإطلاق المسابقات والفنون التشكيلية، لمعالجة وتجميل المواقع, إبراز العنصر الجمالي، تزيين الطرق بأجمل اللوحات التي تضفي على المنظر العام لمسات فنية، إبراز مواهب الشباب، واستغلال أوقات فراغهم للقيام بأعمال تعود بالنفع عليهم وعلى مجتمعهم ووطنهم، إضافة إلى فسح المجال أمام الشباب والشابات للتفاعل مع مدنهم وتوظيف مهاراتهم وطاقاتهم لخدمتها.



19 سبتمبر 2021 - 12 صفر 1443 04:05 PM

أمانة الشرقية تنفذ أطول جدارية بالدمام والخفجي بمناسبة اليوم الوطني بعنوان "هي لنا دار" بمشاركة عدد من الفنانين والمواطنين والمقيمين





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تنفّذ أمانة المنطقة الشرقية ضمن برامجها للاحتفالات باليوم الوطني الـ 91 للمملكة، أطول جدارية في المملكة تحت عنوان (هي لنا دار) بطول 960 متراً بصفوى في محافظة القطيف، بمشاركة عدد من الفنانين والفنانات والمواطنين والمقيمين.

كما تنفّذ الأمانة جدارية أخرى بطول 100 متر بطريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز بالقرب من دوار الورود بمحافظة الخفجي تحت عنوان (جدارية وطن)، بمشاركة فريق الخفجي التطوعي.

وتأتي هذه النشاطات ضمن عدة فعاليات تنفذها الأمانة احتفاءً بهذه المناسبة في الواجهات البحرية والحدائق والمماشي والميادين وغيرها من المواقع وتشمل أعلام الزينة والإضاءة وإطلاق المسابقات والفنون التشكيلية، لمعالجة وتجميل المواقع, إبراز العنصر الجمالي، تزيين الطرق بأجمل اللوحات التي تضفي على المنظر العام لمسات فنية، إبراز مواهب الشباب، واستغلال أوقات فراغهم للقيام بأعمال تعود بالنفع عليهم وعلى مجتمعهم ووطنهم، إضافة إلى فسح المجال أمام الشباب والشابات للتفاعل مع مدنهم وتوظيف مهاراتهم وطاقاتهم لخدمتها.

