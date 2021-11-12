أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح اليوم الجمعة، تدريباته بشكل اعتيادي استعداداً لمواجهة مستضيفه الطائي ضمن الجولة الثانية عشرة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. وانطلقت التدريبات على ملعب النادي الرديف بعمليات الإحماء، أعقبها المدير الفني السيد يانييك فيريرا، بتنفيذ تدريبات لياقية تنوعت بين الجري حول الملعب والمرور بين الحواجز وتبادل الكرة في مساحات مختلفة، وفي الجزء الثاني من المران قسم المدير الفني اللاعبين إلى ثلاث مجموعات، ونفذ جملاً تكتيكية تركزت في الجوانب الدفاعية والهجومية. من جانبه أوضح الجهاز الطبي بالنادي أن اللاعبين المصابين يخضعون لبرنامج تأهيلي ويحرزون تقدماً واضحاً في طريقة العودة، مشيداً بالالتزام الكبير والجهود التي يبذلها الثلاثي عمار الدحيم والمغربي مراد باتنا وفهد الحربي في سبيل تطبيق البرنامج الموضوع لهم.

"الفتح" يجري تدريباً ضمن استعداداته لمواجهة "الطائي" صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-11-12 أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح اليوم الجمعة، تدريباته بشكل اعتيادي استعداداً لمواجهة مستضيفه الطائي ضمن الجولة الثانية عشرة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.



وانطلقت التدريبات على ملعب النادي الرديف بعمليات الإحماء، أعقبها المدير الفني السيد يانييك فيريرا، بتنفيذ تدريبات لياقية تنوعت بين الجري حول الملعب والمرور بين الحواجز وتبادل الكرة في مساحات مختلفة، وفي الجزء الثاني من المران قسم المدير الفني اللاعبين إلى ثلاث مجموعات، ونفذ جملاً تكتيكية تركزت في الجوانب الدفاعية والهجومية.



من جانبه أوضح الجهاز الطبي بالنادي أن اللاعبين المصابين يخضعون لبرنامج تأهيلي ويحرزون تقدماً واضحاً في طريقة العودة، مشيداً بالالتزام الكبير والجهود التي يبذلها الثلاثي عمار الدحيم والمغربي مراد باتنا وفهد الحربي في سبيل تطبيق البرنامج الموضوع لهم.

12 نوفمبر 2021 - 7 ربيع الآخر 1443 09:49 PM

"الفتح" يجري تدريباً ضمن استعداداته لمواجهة "الطائي" أكد خضوع لاعبيه المصابين لبرنامج تأهيلي قبل العودة





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أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح اليوم الجمعة، تدريباته بشكل اعتيادي استعداداً لمواجهة مستضيفه الطائي ضمن الجولة الثانية عشرة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.



وانطلقت التدريبات على ملعب النادي الرديف بعمليات الإحماء، أعقبها المدير الفني السيد يانييك فيريرا، بتنفيذ تدريبات لياقية تنوعت بين الجري حول الملعب والمرور بين الحواجز وتبادل الكرة في مساحات مختلفة، وفي الجزء الثاني من المران قسم المدير الفني اللاعبين إلى ثلاث مجموعات، ونفذ جملاً تكتيكية تركزت في الجوانب الدفاعية والهجومية.



من جانبه أوضح الجهاز الطبي بالنادي أن اللاعبين المصابين يخضعون لبرنامج تأهيلي ويحرزون تقدماً واضحاً في طريقة العودة، مشيداً بالالتزام الكبير والجهود التي يبذلها الثلاثي عمار الدحيم والمغربي مراد باتنا وفهد الحربي في سبيل تطبيق البرنامج الموضوع لهم.