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"أمانة الطائف" تقوم بتسوير 24 مقبرة بالمحافظة وضواحيها

وضعت خطة مرحلية لتغطية المواقع كافة لحفظ حرمة الموتى

قامت أمانة الطائف ممثلة في وكالة المشاريع بتسوير 24 مقبرة بالمحافظة وضواحيها خلال الفترة الماضية، وذلك ضمن جهود تعزيز أعمال العناية بالمقابر، بإنشاء الأسوار، والترميم، وحفظ المقابر من التعدي عليها، والعناية بها.

وتفصيلاً، أوضحت الأمانة أن المواقع التي تم تنفيذ أعمال التسوير لها شملت (السيل، والوسام، والشفا، والسريج، والسر، والحوية، والقرشيات، والشرفية، والشابرة، وعشيرة، والعولة، وشقصان، والحرجة، وشقصان القاع، والعرفاء والفريدة).

ووضعت الأمانة خطة مرحلية لتغطية المواقع كافة لحفظ حرمة الموتى، وحماية القبور من العبث.

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"أمانة الطائف" تقوم بتسوير 24 مقبرة بالمحافظة وضواحيها
سبق

قامت أمانة الطائف ممثلة في وكالة المشاريع بتسوير 24 مقبرة بالمحافظة وضواحيها خلال الفترة الماضية، وذلك ضمن جهود تعزيز أعمال العناية بالمقابر، بإنشاء الأسوار، والترميم، وحفظ المقابر من التعدي عليها، والعناية بها.

وتفصيلاً، أوضحت الأمانة أن المواقع التي تم تنفيذ أعمال التسوير لها شملت (السيل، والوسام، والشفا، والسريج، والسر، والحوية، والقرشيات، والشرفية، والشابرة، وعشيرة، والعولة، وشقصان، والحرجة، وشقصان القاع، والعرفاء والفريدة).

ووضعت الأمانة خطة مرحلية لتغطية المواقع كافة لحفظ حرمة الموتى، وحماية القبور من العبث.

27 يناير 2021 - 14 جمادى الآخر 1442
08:33 PM

"أمانة الطائف" تقوم بتسوير 24 مقبرة بالمحافظة وضواحيها

وضعت خطة مرحلية لتغطية المواقع كافة لحفظ حرمة الموتى

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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قامت أمانة الطائف ممثلة في وكالة المشاريع بتسوير 24 مقبرة بالمحافظة وضواحيها خلال الفترة الماضية، وذلك ضمن جهود تعزيز أعمال العناية بالمقابر، بإنشاء الأسوار، والترميم، وحفظ المقابر من التعدي عليها، والعناية بها.

وتفصيلاً، أوضحت الأمانة أن المواقع التي تم تنفيذ أعمال التسوير لها شملت (السيل، والوسام، والشفا، والسريج، والسر، والحوية، والقرشيات، والشرفية، والشابرة، وعشيرة، والعولة، وشقصان، والحرجة، وشقصان القاع، والعرفاء والفريدة).

ووضعت الأمانة خطة مرحلية لتغطية المواقع كافة لحفظ حرمة الموتى، وحماية القبور من العبث.

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