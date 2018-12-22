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"صحة حائل" ترخص لـ29 منشأة جديدة خلال نوفمبر الماضي

و45 ترخيصًا إلكترونيًّا لممارسين صحيين

أصدرت صحة حائل، ممثلةً في إدارة تنمية الاستثمار للقطاع الصحي الخاص، 29 ترخيصًا لمنشآت صحية خاصة جديدة، خلال نوفمبر الماضي.

وذكرت "صحة حائل" أنها أصدرت 14 ترخيصًا لمنشآت صحية خاصة جديدة تراخيص "مبدئية"، و15 ترخيصًا "نهائية" لمنشآت صحية خاصة.

كما أصدرت 45 ترخيصًا إلكترونيًّا لممارسين صحيين، ومنحت 15 تأشيرة لمؤسسات صحية خاصة، وأنهت 12 إجراء نقل ملكية وموقعًا لمنشآت صحية خاصة.

وأشارت إدارة الاستثمار للقطاع الصحي الخاص إلى أنها استقبلت تسعة طلبات لأدوية خاضعة لرقابة القطاع الصحي الخاص، وسجلت أربعة بلاغات لحالات الولادة في القطاع الصحي الخاص.

كما أصدرت خمسة قرارات ندب لممارسين صحيين بين المنشآت الصحية الخاصة، وتسجيل نشاطين إضافيين لمؤسسات صحية خاصة، ونفذت ست مُعاينات لمنشآت صحية خاصة جديدة.

وأوضح مدير إدارة تنمية الاستثمار بصحة حائل، بدر حمود الهذيلي، أن الإدارة تقوم بتشجيع المستثمر في القطاع الصحي الخاص من خلال تسهيل الإجراءات للحصول على التراخيص المطلوبة في أسرع وقت.

وقال إن التوجه الآن هو تعزيز شراكة القطاع الخاص لدعم القطاع الصحي للمساهمة في توفير الرعاية الصحية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"صحة حائل" ترخص لـ29 منشأة جديدة خلال نوفمبر الماضي
سبق

أصدرت صحة حائل، ممثلةً في إدارة تنمية الاستثمار للقطاع الصحي الخاص، 29 ترخيصًا لمنشآت صحية خاصة جديدة، خلال نوفمبر الماضي.

وذكرت "صحة حائل" أنها أصدرت 14 ترخيصًا لمنشآت صحية خاصة جديدة تراخيص "مبدئية"، و15 ترخيصًا "نهائية" لمنشآت صحية خاصة.

كما أصدرت 45 ترخيصًا إلكترونيًّا لممارسين صحيين، ومنحت 15 تأشيرة لمؤسسات صحية خاصة، وأنهت 12 إجراء نقل ملكية وموقعًا لمنشآت صحية خاصة.

وأشارت إدارة الاستثمار للقطاع الصحي الخاص إلى أنها استقبلت تسعة طلبات لأدوية خاضعة لرقابة القطاع الصحي الخاص، وسجلت أربعة بلاغات لحالات الولادة في القطاع الصحي الخاص.

كما أصدرت خمسة قرارات ندب لممارسين صحيين بين المنشآت الصحية الخاصة، وتسجيل نشاطين إضافيين لمؤسسات صحية خاصة، ونفذت ست مُعاينات لمنشآت صحية خاصة جديدة.

وأوضح مدير إدارة تنمية الاستثمار بصحة حائل، بدر حمود الهذيلي، أن الإدارة تقوم بتشجيع المستثمر في القطاع الصحي الخاص من خلال تسهيل الإجراءات للحصول على التراخيص المطلوبة في أسرع وقت.

وقال إن التوجه الآن هو تعزيز شراكة القطاع الخاص لدعم القطاع الصحي للمساهمة في توفير الرعاية الصحية.

22 ديسمبر 2021 - 18 جمادى الأول 1443
08:17 PM

"صحة حائل" ترخص لـ29 منشأة جديدة خلال نوفمبر الماضي

و45 ترخيصًا إلكترونيًّا لممارسين صحيين

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منصور الشلاقي - حائل
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أصدرت صحة حائل، ممثلةً في إدارة تنمية الاستثمار للقطاع الصحي الخاص، 29 ترخيصًا لمنشآت صحية خاصة جديدة، خلال نوفمبر الماضي.

وذكرت "صحة حائل" أنها أصدرت 14 ترخيصًا لمنشآت صحية خاصة جديدة تراخيص "مبدئية"، و15 ترخيصًا "نهائية" لمنشآت صحية خاصة.

كما أصدرت 45 ترخيصًا إلكترونيًّا لممارسين صحيين، ومنحت 15 تأشيرة لمؤسسات صحية خاصة، وأنهت 12 إجراء نقل ملكية وموقعًا لمنشآت صحية خاصة.

وأشارت إدارة الاستثمار للقطاع الصحي الخاص إلى أنها استقبلت تسعة طلبات لأدوية خاضعة لرقابة القطاع الصحي الخاص، وسجلت أربعة بلاغات لحالات الولادة في القطاع الصحي الخاص.

كما أصدرت خمسة قرارات ندب لممارسين صحيين بين المنشآت الصحية الخاصة، وتسجيل نشاطين إضافيين لمؤسسات صحية خاصة، ونفذت ست مُعاينات لمنشآت صحية خاصة جديدة.

وأوضح مدير إدارة تنمية الاستثمار بصحة حائل، بدر حمود الهذيلي، أن الإدارة تقوم بتشجيع المستثمر في القطاع الصحي الخاص من خلال تسهيل الإجراءات للحصول على التراخيص المطلوبة في أسرع وقت.

وقال إن التوجه الآن هو تعزيز شراكة القطاع الخاص لدعم القطاع الصحي للمساهمة في توفير الرعاية الصحية.

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142 مليون ..

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