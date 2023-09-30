"الصحة": تقديم 42 مليون جرعة لقاح في المملكة حتى الآن

عبر أكثر من 587 موقعاً للتطعيم في المناطق كافة

أعلنت وزارة الصحة أن أكثر من (42.000.000) جرعة من لقاح كورونا قد تم إعطاؤها في المملكة حتى الآن.

وأشارت الوزارة إلى أن عمليات التلقيح تمت عبر أكثر من (587) موقعاً للتطعيم في مناطق المملكة كافة.

ودعت الوزارة الجميع إلى ضرورة الحصول على اللقاح من خلال التسجيل عبر تطبيق "صحتي".