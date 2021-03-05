الأهمية والتأهيل وحديث النبي.. شاهد رؤية "المطلق" عن وادي العقيق

في حلقة ثانية من سلسلة "‎إني أحب العقيق" التي أطلقتها "تطوير المدينة"

أطلقت هيئة تطوير المدينة المنورة، الحلقة الثانية من سلسلة "إني أحب العقيق"، ويتحدث فيها الدكتور عبدالله المطلق عن وادي العقيق وأهميته، وعن الأحاديث فقد رُوِي عن النبي ﷺ أنه قال: "إنّي أُحبُّ العقيق"، إضافة إلى تسليط الضوء على مشروع وادي العقيق تأهيله واستعادة لنضارته وتأثيره المُبارك.

يشار إلى أن هذا المشروع أطلقه الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة، ونفذته هيئة تطوير المدينة المنورة، ويرتبط هذا المشروع بوادي مبارك.