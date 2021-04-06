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بالفيديو.. كيف أنقَذَ سائق حافلةٍ فتاةً من الانتحار في اللحظة الأخيرة

فوق جسر على أحد الأنهار بروسيا

مواقف البطولة والشجاعة وتدخّل أصحابها في اللحظات الحاسمة تنقذ الكثيرين وتمنع حدوث المزيد من المشاكل، وهذا ما فعله سائق حافلة مع فتاة كادت تقفز من أعلى جسر بمدينة أومسك جنوبي روسيا.

وحسب موقع "روسيا اليوم"، سجلت كاميرا مراقبة على جسر كومسومولسكى فوق نهر بمدينة أومسك، عملية إنقاذ فتاة حاولت الانتحار من أعلى الجسر من قِبَل سائق حافلة، كانت تمر من فوق الجسر.

وبدأت الواقعة عندما كانت حافلةٌ تمر في طريقها من على جسر كومسومولسكي، وخلال سير الرحلة، لاحظ السائق فتاة تقف على حافة الجسر وتضع معطفها على السور الحديدي للجسر، ويبدو أنها ستقفز منتحرة من الجسر، وأوقف السائق حافلته على الفور ونزل لينقذ الفتاة، ولحقه بعض الركاب لإثناء الفتاة عن الانتحار، وبالفعل نجحوا في المهمة حين مد السائق يده بقوة وانتزع الفتاة من فوق الجسر دون تردد.

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بالفيديو.. كيف أنقَذَ سائق حافلةٍ فتاةً من الانتحار في اللحظة الأخيرة
سبق

مواقف البطولة والشجاعة وتدخّل أصحابها في اللحظات الحاسمة تنقذ الكثيرين وتمنع حدوث المزيد من المشاكل، وهذا ما فعله سائق حافلة مع فتاة كادت تقفز من أعلى جسر بمدينة أومسك جنوبي روسيا.

وحسب موقع "روسيا اليوم"، سجلت كاميرا مراقبة على جسر كومسومولسكى فوق نهر بمدينة أومسك، عملية إنقاذ فتاة حاولت الانتحار من أعلى الجسر من قِبَل سائق حافلة، كانت تمر من فوق الجسر.

وبدأت الواقعة عندما كانت حافلةٌ تمر في طريقها من على جسر كومسومولسكي، وخلال سير الرحلة، لاحظ السائق فتاة تقف على حافة الجسر وتضع معطفها على السور الحديدي للجسر، ويبدو أنها ستقفز منتحرة من الجسر، وأوقف السائق حافلته على الفور ونزل لينقذ الفتاة، ولحقه بعض الركاب لإثناء الفتاة عن الانتحار، وبالفعل نجحوا في المهمة حين مد السائق يده بقوة وانتزع الفتاة من فوق الجسر دون تردد.

06 إبريل 2021 - 24 شعبان 1442
11:04 AM

بالفيديو.. كيف أنقَذَ سائق حافلةٍ فتاةً من الانتحار في اللحظة الأخيرة

فوق جسر على أحد الأنهار بروسيا

A A A
أيمن حسن - الرياض
1
2,569

مواقف البطولة والشجاعة وتدخّل أصحابها في اللحظات الحاسمة تنقذ الكثيرين وتمنع حدوث المزيد من المشاكل، وهذا ما فعله سائق حافلة مع فتاة كادت تقفز من أعلى جسر بمدينة أومسك جنوبي روسيا.

وحسب موقع "روسيا اليوم"، سجلت كاميرا مراقبة على جسر كومسومولسكى فوق نهر بمدينة أومسك، عملية إنقاذ فتاة حاولت الانتحار من أعلى الجسر من قِبَل سائق حافلة، كانت تمر من فوق الجسر.

وبدأت الواقعة عندما كانت حافلةٌ تمر في طريقها من على جسر كومسومولسكي، وخلال سير الرحلة، لاحظ السائق فتاة تقف على حافة الجسر وتضع معطفها على السور الحديدي للجسر، ويبدو أنها ستقفز منتحرة من الجسر، وأوقف السائق حافلته على الفور ونزل لينقذ الفتاة، ولحقه بعض الركاب لإثناء الفتاة عن الانتحار، وبالفعل نجحوا في المهمة حين مد السائق يده بقوة وانتزع الفتاة من فوق الجسر دون تردد.

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