أعطال تكييف مبنى تعليم بيشة تؤرق مراجعيه.. والإدارة: خلل.. كمبروسورات!

"السبيعي": التصميم روعي فيه النظام المركزي فلا يمكن "الشباك" أو "الإسبليت"

شكا مراجعون وموظفون في مبنى إدارة تعليم محافظة بيشة، من سوء التكييف منذ فترة بالرغم من حرارة الأجواء دون حلول من الجهة المعنية وإنهاء المعاناة.

وأبدى المتضررون استغرابهم متسائلين عن سبب سوء التكييف وانقطاعه عن العديد من أقسام إدارة التعليم دون إيجاد حلول، بالرغم من أن المبنى يعتبر حديث الإنشاء، حيث جرى افتتاحه قبل عدة سنوات، مطالبين بمزيد من الاهتمام بشكل عاجل بمثل هذه الأعطال التي تؤرق المراجعين والعاملين في المبنى.

من جهته، ذكر المتحدث الإعلامي لتعليم بيشة ناجي بن عايش السبيعي لـ"سبق"، أنه بالإشارة لما طرحتم حول مشكلة ضعف التكييف في مقر إدارة التعليم الذي يتكون من ثلاثة مبان منفصلة، فإن الضعف بشكل متقطع في عدة جوانب من مبنى الإدارة "بنين" يعود لخلل فني في دوائر "كمبروسورات" المولدات؛ حيث تغطي مساحة كبيرة من طوابق المبنى المتعددة، وتتعامل فرق الصيانة مع واقع الخلل بما لديها من قدرات وإمكانات.

وأضاف: "تحتاج (الكمبروسورات) للتغيير الكلي وتم طرح ذلك عبر مناقصات مالية مع نهاية الربع الثاني، ومن الجدير بالذكر الإشارة إلى أن تصميم المبنى روعي فيه نظام التكييف المركزي، فلا يمكن تركيب مكيفات الشباك أو (الإسبليت)، ويتابع مدير التعليم مجريات ذلك بشكل دائم ومستمر".