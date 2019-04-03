أمير عسير يرعى حفل تخريج 3651 متدرباً ومتدربة بالتدريب التقني

في عدد من التخصصات التقنية والمهنية

رعى أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز اليوم الحفل الموحد لتخريج 3651 متدرباً ومتدربة من الكليات التقنية والمعاهد الصناعية التابعة للإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة للعام التدريبي 1439/1440 بمختلف التخصصات التقنية والمهنية، وذلك بمقر الكلية التقنية بمحافظة خميس مشيط.

وحضر الحفل الذي تضمن تخريج 3522 متدربة و129 متدرباً، نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور راشد الزهراني ومدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة عسير الدكتور عبدالله آل مرزوق وعمداء الكليات التقنية ومديرو المعاهد الصناعية بمنطقة عسير.

وافتتح الأمير تركي معرض (فرصة عمل لكل خريج)، وتجول داخل المعرض الذي اشتمل على 21 جهة توظيف بواقع 200 فرصة توظيف لخريجي وخريجات التدريب التقني بالمنطقة، وحضر توقيع عدد من اتفاقيات التوظيف المباشرة بين خريجي التدريب التقني وشركات القطاع الخاص بالمعرض.

وتضمن الحفل فلماً مرئياً عن التدريب التقني والمهني وما وصل له من تطور يتوافق مع رؤية المملكة 2030، فيما رحب من جانبه مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة عسير الدكتور عبدالله آل مرزوق في كلمة المؤسسة بأمير المنطقة، وبارك لجميع الخريجين مستعرضاً الجهود المبذولة لنجاح العملية التدريبية من جميع منسوبي المؤسسة.

واعتبر "آل مرزوق" تشريف الأمير تركي لجميع منسوبي التدريب التقني والمهني بالمنطقة تكريماً لأبنائنا وبناتنا المتدربين والمتدربات الخريجين، مثمناً اهتمامه الدائم بقطاع التدريب التقني بالمنطقة.

واطلع الأمير تركي بن طلال على جناح برنامج الأمير فيصل بن خالد للصيانة التطوعية حيث التقى بعدد من المتدربين والمدربين العاملين بالبرنامج، وقُدم له شرح مفصل عن سير البرنامج وخدمته للمساجد والفقراء والأيتام والمعاقين.

يذكر أن عدد المتدربين المستمرين بالمنطقة يبلغ 11 ألف متدرب ومتدربة في 32 وحدة تدريبية منها سبع كليات للبنين وثلاث للبنات وستة فروع للكليات التقنية و11 معهداً صناعياً وخمسة معاهد للسجون.