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حائل.. الإطاحة بمواطن وصف منسوبي إحدى الإدارات الأمنية بعبارات غير لائقة

متحدث الشرطة: جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية لإحالته للنيابة العامة

ألقت شرطة منطقة حائل القبض على مواطن وصف منسوبي إحدى الإدارات الأمنية بألفاظ وعبارات غير لائقة ويوثق ذلك وينشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتفصيلاً، صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل المقدم سامي الشمري، أنه إشارة لما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، لشخص يصف منسوبي إحدى الإدارات الأمنية بألفاظ وعبارات غير لائقة ويوثق ذلك وينشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي فقد تمكنت الجهات الأمنية - بفضل الله - من القبض عليه، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية لإحالته إلى النيابة العامة.

شرطة حائل

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حائل.. الإطاحة بمواطن وصف منسوبي إحدى الإدارات الأمنية بعبارات غير لائقة
سبق

ألقت شرطة منطقة حائل القبض على مواطن وصف منسوبي إحدى الإدارات الأمنية بألفاظ وعبارات غير لائقة ويوثق ذلك وينشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتفصيلاً، صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل المقدم سامي الشمري، أنه إشارة لما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، لشخص يصف منسوبي إحدى الإدارات الأمنية بألفاظ وعبارات غير لائقة ويوثق ذلك وينشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي فقد تمكنت الجهات الأمنية - بفضل الله - من القبض عليه، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية لإحالته إلى النيابة العامة.

02 مايو 2020 - 9 رمضان 1441
09:36 PM

حائل.. الإطاحة بمواطن وصف منسوبي إحدى الإدارات الأمنية بعبارات غير لائقة

متحدث الشرطة: جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية لإحالته للنيابة العامة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - حائل
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5,835

ألقت شرطة منطقة حائل القبض على مواطن وصف منسوبي إحدى الإدارات الأمنية بألفاظ وعبارات غير لائقة ويوثق ذلك وينشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتفصيلاً، صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل المقدم سامي الشمري، أنه إشارة لما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، لشخص يصف منسوبي إحدى الإدارات الأمنية بألفاظ وعبارات غير لائقة ويوثق ذلك وينشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي فقد تمكنت الجهات الأمنية - بفضل الله - من القبض عليه، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية لإحالته إلى النيابة العامة.

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