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"الرباط الصليبي" ينهي موسم لاعب الشباب خالد الغامدي

أعلن خالد الغامدي لاعب الشباب أن الفحوص الطبية أثبتت إصابته بقطع كامل في الرباط الصليبي وقطع في الغضروف للركبة.

ونشر اللاعب عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر" مقطع فيديو يظهر لحظة إصابته مرفقًا معه تغريدة قال فيها:"

سنتان من الصبر والجد والعمل والاجتهاد عودة للرياض بنادي كبير كالشباب، فرحة ورغبة وطموح كبير في بداية المشوار، ومن ثم إصابة بقطع كامل في الرباط الصليبي وقطع في الغضروف، الحمد لله في السرّاء والضرّاء، لا تحرموني دعواتكم الصادقة.


كما نشر الحساب الرسمي لنادي الشباب تغريدة أكد فيها إصابة اللاعب بقطع كامل في الرباط الصليبي وقطع في الغضروف.

وتعرض الغامدي للإصابة أثناء مشاركته مع الشباب في مواجهة الرائد مساء يوم الجمعة الماضي ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد كرة مشتركة مع لاعب الفريق المنافس في الشوط الثاني.

ومن المتوقع أن يخضع اللاعب في الأيام القليلة القادمة إلى تدخل جراحي، سيبتعد خلالها عن الملاعب لفترة تتراوح ما بين (5 - 6) أشهر وبالتالي يعني انتهاء الموسم الجاري بالنسبة للاعب.


الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"الرباط الصليبي" ينهي موسم لاعب الشباب خالد الغامدي
سبق

أعلن خالد الغامدي لاعب الشباب أن الفحوص الطبية أثبتت إصابته بقطع كامل في الرباط الصليبي وقطع في الغضروف للركبة.

ونشر اللاعب عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر" مقطع فيديو يظهر لحظة إصابته مرفقًا معه تغريدة قال فيها:"

سنتان من الصبر والجد والعمل والاجتهاد عودة للرياض بنادي كبير كالشباب، فرحة ورغبة وطموح كبير في بداية المشوار، ومن ثم إصابة بقطع كامل في الرباط الصليبي وقطع في الغضروف، الحمد لله في السرّاء والضرّاء، لا تحرموني دعواتكم الصادقة.


كما نشر الحساب الرسمي لنادي الشباب تغريدة أكد فيها إصابة اللاعب بقطع كامل في الرباط الصليبي وقطع في الغضروف.

وتعرض الغامدي للإصابة أثناء مشاركته مع الشباب في مواجهة الرائد مساء يوم الجمعة الماضي ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد كرة مشتركة مع لاعب الفريق المنافس في الشوط الثاني.

ومن المتوقع أن يخضع اللاعب في الأيام القليلة القادمة إلى تدخل جراحي، سيبتعد خلالها عن الملاعب لفترة تتراوح ما بين (5 - 6) أشهر وبالتالي يعني انتهاء الموسم الجاري بالنسبة للاعب.


25 أكتوبر 2020 - 8 ربيع الأول 1442
10:27 PM

"الرباط الصليبي" ينهي موسم لاعب الشباب خالد الغامدي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن خالد الغامدي لاعب الشباب أن الفحوص الطبية أثبتت إصابته بقطع كامل في الرباط الصليبي وقطع في الغضروف للركبة.

ونشر اللاعب عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر" مقطع فيديو يظهر لحظة إصابته مرفقًا معه تغريدة قال فيها:"

سنتان من الصبر والجد والعمل والاجتهاد عودة للرياض بنادي كبير كالشباب، فرحة ورغبة وطموح كبير في بداية المشوار، ومن ثم إصابة بقطع كامل في الرباط الصليبي وقطع في الغضروف، الحمد لله في السرّاء والضرّاء، لا تحرموني دعواتكم الصادقة.


كما نشر الحساب الرسمي لنادي الشباب تغريدة أكد فيها إصابة اللاعب بقطع كامل في الرباط الصليبي وقطع في الغضروف.

وتعرض الغامدي للإصابة أثناء مشاركته مع الشباب في مواجهة الرائد مساء يوم الجمعة الماضي ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد كرة مشتركة مع لاعب الفريق المنافس في الشوط الثاني.

ومن المتوقع أن يخضع اللاعب في الأيام القليلة القادمة إلى تدخل جراحي، سيبتعد خلالها عن الملاعب لفترة تتراوح ما بين (5 - 6) أشهر وبالتالي يعني انتهاء الموسم الجاري بالنسبة للاعب.


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