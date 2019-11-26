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أمير تبوك يهنئ نادي الهلال بمناسبة تحقيقه دوري أبطال آسيا

هنأ أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز؛ رئيس مجلس إدارة نادي الهلال فهد بن سعد بن نافل، في اتصال هاتفي، بمناسبة تحقيق فريق كرة القدم بالنادي بطولة دوري أبطال آسيا.

وعبر الأمير فهد بن سلطان عن سروره وتهنئته لأعضاء مجلس الإدارة ومنسوبي النادي والجهاز الفني والإداري واللاعبين، مشيدًا بعمل الإدارة المميز لتحقيق هذا الإنجاز الذي يجسد الدعم الكبير للقيادة الرشيدة -حفظها الله- لشباب الوطن لاعتلاء منصات التتويج في جميع المجالات، متمنيًا لهم المزيد من التوفيق. كما هنأ قائد الفريق محمد الشلهوب، وسلمان الفرج.


وأعرب رئيس نادي الهلال فهد بن نافل، عن شكره لأمير منطقة تبوك، على هذه التهنئة التي اعتادها الجميع في الوسط الرياضي منه كأحد الرموز الرياضية الهامة في الوطن.

أمير تبوك رئيس مجلس إدارة نادي الهلال

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير تبوك يهنئ نادي الهلال بمناسبة تحقيقه دوري أبطال آسيا
سبق

هنأ أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز؛ رئيس مجلس إدارة نادي الهلال فهد بن سعد بن نافل، في اتصال هاتفي، بمناسبة تحقيق فريق كرة القدم بالنادي بطولة دوري أبطال آسيا.

وعبر الأمير فهد بن سلطان عن سروره وتهنئته لأعضاء مجلس الإدارة ومنسوبي النادي والجهاز الفني والإداري واللاعبين، مشيدًا بعمل الإدارة المميز لتحقيق هذا الإنجاز الذي يجسد الدعم الكبير للقيادة الرشيدة -حفظها الله- لشباب الوطن لاعتلاء منصات التتويج في جميع المجالات، متمنيًا لهم المزيد من التوفيق. كما هنأ قائد الفريق محمد الشلهوب، وسلمان الفرج.


وأعرب رئيس نادي الهلال فهد بن نافل، عن شكره لأمير منطقة تبوك، على هذه التهنئة التي اعتادها الجميع في الوسط الرياضي منه كأحد الرموز الرياضية الهامة في الوطن.

26 نوفمبر 2019 - 29 ربيع الأول 1441
06:03 PM

أمير تبوك يهنئ نادي الهلال بمناسبة تحقيقه دوري أبطال آسيا

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صحيفة سبق الإلكترونية - تبوك
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هنأ أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز؛ رئيس مجلس إدارة نادي الهلال فهد بن سعد بن نافل، في اتصال هاتفي، بمناسبة تحقيق فريق كرة القدم بالنادي بطولة دوري أبطال آسيا.

وعبر الأمير فهد بن سلطان عن سروره وتهنئته لأعضاء مجلس الإدارة ومنسوبي النادي والجهاز الفني والإداري واللاعبين، مشيدًا بعمل الإدارة المميز لتحقيق هذا الإنجاز الذي يجسد الدعم الكبير للقيادة الرشيدة -حفظها الله- لشباب الوطن لاعتلاء منصات التتويج في جميع المجالات، متمنيًا لهم المزيد من التوفيق. كما هنأ قائد الفريق محمد الشلهوب، وسلمان الفرج.


وأعرب رئيس نادي الهلال فهد بن نافل، عن شكره لأمير منطقة تبوك، على هذه التهنئة التي اعتادها الجميع في الوسط الرياضي منه كأحد الرموز الرياضية الهامة في الوطن.

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