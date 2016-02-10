"جامعة طيبة" تنظّم ملتقى "التحول الواعد" لتحليل واقع كليات المجتمع بالمملكة

يناقش الشراكة المجتمعية ويستعرض التجارب الناجحة في المجال

أكد مدير جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز السراني، أن ملتقى "التحول الواعد لكليات المجتمع"، الذي تنظمه جامعة طيبة تحت رعاية وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ صباح الأربعاء المقبل بمركز المؤتمرات والاحتفالات بالجامعة، يشارك فيه عمداء كليات المجتمع بالجامعات السعودية، ونخبة من المتحدثين المميزين في مختلف الجهات والقطاعات على مستوى المملكة.

وأضاف "السراني": يسعى القائمون عليه إلى تحليل واقع كليات المجتمع على مستوى المملكة، ورسم التطلعات المستقبلية لرؤية واعدة في ظل رؤية المملكة 2030م، ومناقشة الشراكة المجتمعية بين كليات المجتمع ومؤسسات المجتمع المختلفة، بالإضافة إلى استعراض التجارب العلمية الناجحة والعملية في هذا المجال.

وأكد الدكتور السراني أن الملتقى يهدف إلى تحسين كليات المجتمع والكليات التطبيقية، وتطوير برامج كليات المجتمع التعليمية والعملية حتى تواكب متطلبات العصر واحتياجات سوق العمل، كما يتطلع الملتقى إلى تحقيق الشراكة المجتمعية بين كليات المجتمع ومؤسسات المجتمع المختلفة في جميع القطاعات الخاصة والعامة وقطاعات التعليم الفني؛ لتحقيق الإبداع والانطلاق الرقمي والتغيرات اللازمة للثورة الصناعية؛ للوصول إلى مجتمع حيوي ذي اقتصاد مزدهر في وطن طموح.

وشكر وزير التعليم على دعمه للجامعات وعلى رعايته لهذا الملتقى الواعد الذي تتمنى جامعة طيبة أن يحقق نتائج إيجابية تُسهم في تحول حقيقي لكليات المجتمع في المملكة.