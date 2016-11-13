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أمير نجران يرعى فعاليات الملتقى الصحي الأول.. الثلاثاء القادم

برعاية إعلامية حصرية من "سبق" ويشارك فيه نخبة من المختصين

يرعى الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، الثلاثاء القادم، فعاليات الملتقى الصحي الأول، الذي تقيمه صحة المنطقة.

ويشارك في فعاليات الملتقى، العديدُ من الجهات ذات العلاقة في المجال الصحي، ونخبة من المختصين في مجال الصحة؛ لمناقشة عدد من المحاور ذات الصلة.

ويقدم ملتقى نجران الصحي الأول، 9 برامج علمية معتمدة بواقع 101 ساعة تعليم طبي مستمر خلال الفترة من ١٩- ٢١ نوفمبر ٢٠١٩م.

ويهدف الملتقى الذي يُعد الأول من نوعه على مستوى المنطقة، إلى تعزيز الصحة ورفع الجانب التوعوي وتحقيق التنمية الصحية المجتمعية والتكامل، والتنسيق مع الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة، وعرض الحلول المبتكرة لتحسين الخدمات الصحية وعقد شراكات مجتمعية.

نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد الملتقى الصحي الأول

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير نجران يرعى فعاليات الملتقى الصحي الأول.. الثلاثاء القادم
سبق

يرعى الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، الثلاثاء القادم، فعاليات الملتقى الصحي الأول، الذي تقيمه صحة المنطقة.

ويشارك في فعاليات الملتقى، العديدُ من الجهات ذات العلاقة في المجال الصحي، ونخبة من المختصين في مجال الصحة؛ لمناقشة عدد من المحاور ذات الصلة.

ويقدم ملتقى نجران الصحي الأول، 9 برامج علمية معتمدة بواقع 101 ساعة تعليم طبي مستمر خلال الفترة من ١٩- ٢١ نوفمبر ٢٠١٩م.

ويهدف الملتقى الذي يُعد الأول من نوعه على مستوى المنطقة، إلى تعزيز الصحة ورفع الجانب التوعوي وتحقيق التنمية الصحية المجتمعية والتكامل، والتنسيق مع الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة، وعرض الحلول المبتكرة لتحسين الخدمات الصحية وعقد شراكات مجتمعية.

13 نوفمبر 2019 - 16 ربيع الأول 1441
12:09 PM

أمير نجران يرعى فعاليات الملتقى الصحي الأول.. الثلاثاء القادم

برعاية إعلامية حصرية من "سبق" ويشارك فيه نخبة من المختصين

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هادي آل كليب - نجران
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يرعى الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، الثلاثاء القادم، فعاليات الملتقى الصحي الأول، الذي تقيمه صحة المنطقة.

ويشارك في فعاليات الملتقى، العديدُ من الجهات ذات العلاقة في المجال الصحي، ونخبة من المختصين في مجال الصحة؛ لمناقشة عدد من المحاور ذات الصلة.

ويقدم ملتقى نجران الصحي الأول، 9 برامج علمية معتمدة بواقع 101 ساعة تعليم طبي مستمر خلال الفترة من ١٩- ٢١ نوفمبر ٢٠١٩م.

ويهدف الملتقى الذي يُعد الأول من نوعه على مستوى المنطقة، إلى تعزيز الصحة ورفع الجانب التوعوي وتحقيق التنمية الصحية المجتمعية والتكامل، والتنسيق مع الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة، وعرض الحلول المبتكرة لتحسين الخدمات الصحية وعقد شراكات مجتمعية.

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