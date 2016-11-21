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"تقنية جدة" تفتح باب القبول لبرامج الدبلوم الصباحي والمسائي

للفصل التدريبي الثاني إلكترونياً بدءًا من اليوم  ولمدة 10 أيام

أعلنت الكلية التقنية بجدة للبنين فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدبلوم الصباحي والمسائي للفصل التدريبي الثاني للعام التدريبي 1442 / 1443 وذلك ضمن خطة القبول بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

وأوضح عميد الكلية المهندس جميل بن سعيد عسلي أن فترة القبول بدأت إلكترونياً اليوم الأحد السادس عشر من الشهر الهجري الجاري وتستمر 10 أيام على رابط بوابة قبولي بالمؤسسة https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate/ ، فيما تبدأ إجراءات فرز المتقدمين ومراسلة المقبولين يوم الثلاثاء الثالث من جمادى الأولى القادم ولمدة ثلاثة أيام.

وأكد المهندس عسلي أن إجراءات القبول النهائية ستبدأ الأحد 8 جمادى الأولى وحتى اكتمال الطاقة الإستيعابية وفق معايير المفاضلة المعتمدة بـ60٪ لشهادة الثانوية و40٪ لإختبار القدرات، مشيرًا إلى أنه يمكن للمتقدمين معرفة شروط القبول وإجراءات التقديم والمفاضلة عبر صفحة القبول .

وكشف "عسلي" عن 12 تخصصاً متاحة للدبلوم بالكلية وتشمل: التسويق، والإدارة المكتبية، المحاسبة، القوى الكهربائية،التقنية المدنية، التقنية المعمارية، إدارة الفندقة، السفروالسياحة، تقنية الإنتاج، ميكانيكا السيارات، التبريدوالتكييف، وأخيراً تخصص السلامة والصحة المهنية مؤكدًا أهمية إدخال البيانات بشكل صحيح لمتابعة آلية القبول ومتابعة الرسائل القصيرة على هواتف المتقدمين.

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"تقنية جدة" تفتح باب القبول لبرامج الدبلوم الصباحي والمسائي
سبق

أعلنت الكلية التقنية بجدة للبنين فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدبلوم الصباحي والمسائي للفصل التدريبي الثاني للعام التدريبي 1442 / 1443 وذلك ضمن خطة القبول بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

وأوضح عميد الكلية المهندس جميل بن سعيد عسلي أن فترة القبول بدأت إلكترونياً اليوم الأحد السادس عشر من الشهر الهجري الجاري وتستمر 10 أيام على رابط بوابة قبولي بالمؤسسة https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate/ ، فيما تبدأ إجراءات فرز المتقدمين ومراسلة المقبولين يوم الثلاثاء الثالث من جمادى الأولى القادم ولمدة ثلاثة أيام.

وأكد المهندس عسلي أن إجراءات القبول النهائية ستبدأ الأحد 8 جمادى الأولى وحتى اكتمال الطاقة الإستيعابية وفق معايير المفاضلة المعتمدة بـ60٪ لشهادة الثانوية و40٪ لإختبار القدرات، مشيرًا إلى أنه يمكن للمتقدمين معرفة شروط القبول وإجراءات التقديم والمفاضلة عبر صفحة القبول .

وكشف "عسلي" عن 12 تخصصاً متاحة للدبلوم بالكلية وتشمل: التسويق، والإدارة المكتبية، المحاسبة، القوى الكهربائية،التقنية المدنية، التقنية المعمارية، إدارة الفندقة، السفروالسياحة، تقنية الإنتاج، ميكانيكا السيارات، التبريدوالتكييف، وأخيراً تخصص السلامة والصحة المهنية مؤكدًا أهمية إدخال البيانات بشكل صحيح لمتابعة آلية القبول ومتابعة الرسائل القصيرة على هواتف المتقدمين.

21 نوفمبر 2021 - 16 ربيع الآخر 1443
04:04 PM

"تقنية جدة" تفتح باب القبول لبرامج الدبلوم الصباحي والمسائي

للفصل التدريبي الثاني إلكترونياً بدءًا من اليوم  ولمدة 10 أيام

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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أعلنت الكلية التقنية بجدة للبنين فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدبلوم الصباحي والمسائي للفصل التدريبي الثاني للعام التدريبي 1442 / 1443 وذلك ضمن خطة القبول بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

وأوضح عميد الكلية المهندس جميل بن سعيد عسلي أن فترة القبول بدأت إلكترونياً اليوم الأحد السادس عشر من الشهر الهجري الجاري وتستمر 10 أيام على رابط بوابة قبولي بالمؤسسة https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate/ ، فيما تبدأ إجراءات فرز المتقدمين ومراسلة المقبولين يوم الثلاثاء الثالث من جمادى الأولى القادم ولمدة ثلاثة أيام.

وأكد المهندس عسلي أن إجراءات القبول النهائية ستبدأ الأحد 8 جمادى الأولى وحتى اكتمال الطاقة الإستيعابية وفق معايير المفاضلة المعتمدة بـ60٪ لشهادة الثانوية و40٪ لإختبار القدرات، مشيرًا إلى أنه يمكن للمتقدمين معرفة شروط القبول وإجراءات التقديم والمفاضلة عبر صفحة القبول .

وكشف "عسلي" عن 12 تخصصاً متاحة للدبلوم بالكلية وتشمل: التسويق، والإدارة المكتبية، المحاسبة، القوى الكهربائية،التقنية المدنية، التقنية المعمارية، إدارة الفندقة، السفروالسياحة، تقنية الإنتاج، ميكانيكا السيارات، التبريدوالتكييف، وأخيراً تخصص السلامة والصحة المهنية مؤكدًا أهمية إدخال البيانات بشكل صحيح لمتابعة آلية القبول ومتابعة الرسائل القصيرة على هواتف المتقدمين.

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