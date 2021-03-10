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"العواد" يلتقي نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون العمل وحقوق الإنسان

استعرض الإصلاحات الكبيرة المنفَّذة بالسعودية بدعم من القيادة

بحث رئيس هيئة حقوق الإنسان، الدكتور عواد بن صالح العواد، مع كريستوف لو مون، نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون العمل وحقوق الإنسان والديمقراطية بالولايات المتحدة الأمريكية، عبر الاتصال المرئي عددًا من الموضوعات في مجالات حقوق الإنسان.

واستعرض العواد خلال اللقاء الإصلاحات الكبيرة التي نفَّذتها السعودية في مجال حقوق الإنسان، وتمكين المرأة بدعم من خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله-، ومتابعة مباشرة ومستمرة من سمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"العواد" يلتقي نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون العمل وحقوق الإنسان
سبق

بحث رئيس هيئة حقوق الإنسان، الدكتور عواد بن صالح العواد، مع كريستوف لو مون، نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون العمل وحقوق الإنسان والديمقراطية بالولايات المتحدة الأمريكية، عبر الاتصال المرئي عددًا من الموضوعات في مجالات حقوق الإنسان.

واستعرض العواد خلال اللقاء الإصلاحات الكبيرة التي نفَّذتها السعودية في مجال حقوق الإنسان، وتمكين المرأة بدعم من خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله-، ومتابعة مباشرة ومستمرة من سمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-.

10 مارس 2021 - 26 رجب 1442
08:42 PM

"العواد" يلتقي نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون العمل وحقوق الإنسان

استعرض الإصلاحات الكبيرة المنفَّذة بالسعودية بدعم من القيادة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بحث رئيس هيئة حقوق الإنسان، الدكتور عواد بن صالح العواد، مع كريستوف لو مون، نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون العمل وحقوق الإنسان والديمقراطية بالولايات المتحدة الأمريكية، عبر الاتصال المرئي عددًا من الموضوعات في مجالات حقوق الإنسان.

واستعرض العواد خلال اللقاء الإصلاحات الكبيرة التي نفَّذتها السعودية في مجال حقوق الإنسان، وتمكين المرأة بدعم من خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله-، ومتابعة مباشرة ومستمرة من سمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-.

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