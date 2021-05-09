صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمطاردة وصدم عمد بين مركبتين في إحدى الطرق العامة بمدينة الرياض؛ فقد باشرت الأجهزة الأمنية بمرور الرياض الحادثة صباح يوم الجمعة الموافق 25 / 9 / 1442 هـ، وقُبض على جميع الأطراف، وهم خمسة مواطنين. وأضاف أنه اتضح من خلال إجراءات الاستدلال الأولية المتخذة أن الحادث وقع بسبب خلاف بينهم، وأوقفوا واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية.

"شرطة الرياض": القبض على 5 أشخاص تسببوا في تصادم مركبتين لخلاف بينهم وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-05-09 صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمطاردة وصدم عمد بين مركبتين في إحدى الطرق العامة بمدينة الرياض؛ فقد باشرت الأجهزة الأمنية بمرور الرياض الحادثة صباح يوم الجمعة الموافق 25 / 9 / 1442 هـ، وقُبض على جميع الأطراف، وهم خمسة مواطنين.



وأضاف أنه اتضح من خلال إجراءات الاستدلال الأولية المتخذة أن الحادث وقع بسبب خلاف بينهم، وأوقفوا واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية.

09 مايو 2021 - 27 رمضان 1442 01:32 AM

"شرطة الرياض": القبض على 5 أشخاص تسببوا في تصادم مركبتين لخلاف بينهم اتخذت بحقهم الإجراءات النظامية





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صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمطاردة وصدم عمد بين مركبتين في إحدى الطرق العامة بمدينة الرياض؛ فقد باشرت الأجهزة الأمنية بمرور الرياض الحادثة صباح يوم الجمعة الموافق 25 / 9 / 1442 هـ، وقُبض على جميع الأطراف، وهم خمسة مواطنين.



وأضاف أنه اتضح من خلال إجراءات الاستدلال الأولية المتخذة أن الحادث وقع بسبب خلاف بينهم، وأوقفوا واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية.