النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مغردون: إذا كان لتركيا تسجيلات تمهد لمقتل خاشقجي فلماذا لم تسارع لإنقاذه؟

تواصل تركيا إطلاق التصريحات المثيرة للتساؤل والريبة في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية السعودية بمدينة إسطنبول التركية في الثاني من أكتوبر الماضي.

وقالت أنقرة إنها تمتلك تسجيلاً صوتيًّا لأفراد الفريق السعودي أثناء اجتماعهم قبل وصول خاشقجي إلى مقر القنصلية بـ15 دقيقة. وتشير هذه التسجيلات ـ بحسب الرواية التركية ـ إلى أنهم يخططون لمقتل خاشقجي عندما يصل للقنصلية.

وأثارت التصريحات التركية اللغط والجدال في مواقع التواصل الاجتماعي التي اتفق المغردون فيها على أن تركيا تمارس دورًا غير واضح في قضية خاشقجي منذ البداية بهدف إطالة عمرها من جانب، واتخاذها ذريعة للضغط على جهات التحقيق في السعودية من جانب آخر. موضحين أن هذا الدور لم يعد مقبولاً بعد اليوم، خاصة أنه يتعمد إثارة البلبلة حول عملية القتل وتفاصيلها، ويعطل مسار التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة في السعودية.

ويراهن مغردو "تويتر" على أن تركيا لا تمتلك مثل هذه التسجيلات، وأن ادعاءها بذلك محض كذب وافتراء و"هرطقة" سياسية، لا تخلو من استعراض عضلات بأن لديها جهاز مخابرات عالميًّا.

ومن جانبه قال أحد المغردين: "لو افترضنا جدلاً أن تركيا تمتلك مثل هذا التسجيل فهي لا يمكن أن تكشف عنه أبدًا؛ لأنها في هذه الحالة تؤكد أنها كانت على علم مسبق بالتخطيط لمقتل خاشقجي، ومع ذلك لم تتحرك لمنع الجريمة قبل حدوثها؛ ما يعني أنها شريكة ومؤيدة وداعمة لعملية القتل".

وقال آخر: "إن التسجيل الصوتي الذي تدعي تركيا أنها تمتلكه ـ إذا كان صحيحًا ـ يعني أن السلطات التركية تتنصت على القنصليات والسفارات الأجنبية، وإذا كان هذا الأمر صحيحًا فستكون السابقة الأولى من نوعها في العالم أن تتنصت دولة على السفارات العاملة فيها، وتعترف بذلك علنًا".

ووجهت النيابة العامة السعودية أمس الأول التهم إلى 11 شخصًا من الموقوفين في قضية اغتيال جمال خاشقجي، وطالبت بإعدام من أمر وباشر الجريمة، وعددهم خمسة أشخاص، وإنزال العقوبات الشرعية على البقية.

في الوقت نفسه ادعت أنقرة أن لديها تسجيلات صوتية، توثق عملية قتل خاشقجي؛ ما دعا النيابة العامة السعودية لتجديد مطالبتها السلطات التركية بتزويدها بالأدلة والقرائن التي لديها. كما نادت النيابة بتوقيع آلية تعاون خاصة بهذه القضية مع الجانب التركي للتزويد بما تتوصل إليه التحقيقات من نتائج وفقًا لأحكام النظام.

ولقيت الدعوة السعودية تأييدًا عالميًّا كبيرًا؛ إذ طالبت أصوات عدة أنقرة بالكشف عما لديها من أدلة وقرائن تدعم أو تتعارض مع ما تم التوصل إليه من نتائج في الرياض.

وتتجاهل تركيا الدعوات للإفصاح عن الأدلة التي تدعي أنها تمتلكها، فيما يرى محللون أن هذه التسجيلات - إن صحت - تدين أنقرة قبل أي جهة أخرى، مؤكدين أن تركيا ستكتفي خلال المرحلة المقبلة بإطلاق التصريحات المثيرة للريبة فقط دون أن تكشف عن حقيقتها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مغردون: إذا كان لتركيا تسجيلات تمهد لمقتل خاشقجي فلماذا لم تسارع لإنقاذه؟
سبق

تواصل تركيا إطلاق التصريحات المثيرة للتساؤل والريبة في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية السعودية بمدينة إسطنبول التركية في الثاني من أكتوبر الماضي.

وقالت أنقرة إنها تمتلك تسجيلاً صوتيًّا لأفراد الفريق السعودي أثناء اجتماعهم قبل وصول خاشقجي إلى مقر القنصلية بـ15 دقيقة. وتشير هذه التسجيلات ـ بحسب الرواية التركية ـ إلى أنهم يخططون لمقتل خاشقجي عندما يصل للقنصلية.

وأثارت التصريحات التركية اللغط والجدال في مواقع التواصل الاجتماعي التي اتفق المغردون فيها على أن تركيا تمارس دورًا غير واضح في قضية خاشقجي منذ البداية بهدف إطالة عمرها من جانب، واتخاذها ذريعة للضغط على جهات التحقيق في السعودية من جانب آخر. موضحين أن هذا الدور لم يعد مقبولاً بعد اليوم، خاصة أنه يتعمد إثارة البلبلة حول عملية القتل وتفاصيلها، ويعطل مسار التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة في السعودية.

ويراهن مغردو "تويتر" على أن تركيا لا تمتلك مثل هذه التسجيلات، وأن ادعاءها بذلك محض كذب وافتراء و"هرطقة" سياسية، لا تخلو من استعراض عضلات بأن لديها جهاز مخابرات عالميًّا.

ومن جانبه قال أحد المغردين: "لو افترضنا جدلاً أن تركيا تمتلك مثل هذا التسجيل فهي لا يمكن أن تكشف عنه أبدًا؛ لأنها في هذه الحالة تؤكد أنها كانت على علم مسبق بالتخطيط لمقتل خاشقجي، ومع ذلك لم تتحرك لمنع الجريمة قبل حدوثها؛ ما يعني أنها شريكة ومؤيدة وداعمة لعملية القتل".

وقال آخر: "إن التسجيل الصوتي الذي تدعي تركيا أنها تمتلكه ـ إذا كان صحيحًا ـ يعني أن السلطات التركية تتنصت على القنصليات والسفارات الأجنبية، وإذا كان هذا الأمر صحيحًا فستكون السابقة الأولى من نوعها في العالم أن تتنصت دولة على السفارات العاملة فيها، وتعترف بذلك علنًا".

ووجهت النيابة العامة السعودية أمس الأول التهم إلى 11 شخصًا من الموقوفين في قضية اغتيال جمال خاشقجي، وطالبت بإعدام من أمر وباشر الجريمة، وعددهم خمسة أشخاص، وإنزال العقوبات الشرعية على البقية.

في الوقت نفسه ادعت أنقرة أن لديها تسجيلات صوتية، توثق عملية قتل خاشقجي؛ ما دعا النيابة العامة السعودية لتجديد مطالبتها السلطات التركية بتزويدها بالأدلة والقرائن التي لديها. كما نادت النيابة بتوقيع آلية تعاون خاصة بهذه القضية مع الجانب التركي للتزويد بما تتوصل إليه التحقيقات من نتائج وفقًا لأحكام النظام.

ولقيت الدعوة السعودية تأييدًا عالميًّا كبيرًا؛ إذ طالبت أصوات عدة أنقرة بالكشف عما لديها من أدلة وقرائن تدعم أو تتعارض مع ما تم التوصل إليه من نتائج في الرياض.

وتتجاهل تركيا الدعوات للإفصاح عن الأدلة التي تدعي أنها تمتلكها، فيما يرى محللون أن هذه التسجيلات - إن صحت - تدين أنقرة قبل أي جهة أخرى، مؤكدين أن تركيا ستكتفي خلال المرحلة المقبلة بإطلاق التصريحات المثيرة للريبة فقط دون أن تكشف عن حقيقتها.

17 نوفمبر 2018 - 9 ربيع الأول 1440
02:19 AM

مغردون: إذا كان لتركيا تسجيلات تمهد لمقتل خاشقجي فلماذا لم تسارع لإنقاذه؟

A A A
حامد العلي - الدمام
0
319

تواصل تركيا إطلاق التصريحات المثيرة للتساؤل والريبة في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية السعودية بمدينة إسطنبول التركية في الثاني من أكتوبر الماضي.

وقالت أنقرة إنها تمتلك تسجيلاً صوتيًّا لأفراد الفريق السعودي أثناء اجتماعهم قبل وصول خاشقجي إلى مقر القنصلية بـ15 دقيقة. وتشير هذه التسجيلات ـ بحسب الرواية التركية ـ إلى أنهم يخططون لمقتل خاشقجي عندما يصل للقنصلية.

وأثارت التصريحات التركية اللغط والجدال في مواقع التواصل الاجتماعي التي اتفق المغردون فيها على أن تركيا تمارس دورًا غير واضح في قضية خاشقجي منذ البداية بهدف إطالة عمرها من جانب، واتخاذها ذريعة للضغط على جهات التحقيق في السعودية من جانب آخر. موضحين أن هذا الدور لم يعد مقبولاً بعد اليوم، خاصة أنه يتعمد إثارة البلبلة حول عملية القتل وتفاصيلها، ويعطل مسار التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة في السعودية.

ويراهن مغردو "تويتر" على أن تركيا لا تمتلك مثل هذه التسجيلات، وأن ادعاءها بذلك محض كذب وافتراء و"هرطقة" سياسية، لا تخلو من استعراض عضلات بأن لديها جهاز مخابرات عالميًّا.

ومن جانبه قال أحد المغردين: "لو افترضنا جدلاً أن تركيا تمتلك مثل هذا التسجيل فهي لا يمكن أن تكشف عنه أبدًا؛ لأنها في هذه الحالة تؤكد أنها كانت على علم مسبق بالتخطيط لمقتل خاشقجي، ومع ذلك لم تتحرك لمنع الجريمة قبل حدوثها؛ ما يعني أنها شريكة ومؤيدة وداعمة لعملية القتل".

وقال آخر: "إن التسجيل الصوتي الذي تدعي تركيا أنها تمتلكه ـ إذا كان صحيحًا ـ يعني أن السلطات التركية تتنصت على القنصليات والسفارات الأجنبية، وإذا كان هذا الأمر صحيحًا فستكون السابقة الأولى من نوعها في العالم أن تتنصت دولة على السفارات العاملة فيها، وتعترف بذلك علنًا".

ووجهت النيابة العامة السعودية أمس الأول التهم إلى 11 شخصًا من الموقوفين في قضية اغتيال جمال خاشقجي، وطالبت بإعدام من أمر وباشر الجريمة، وعددهم خمسة أشخاص، وإنزال العقوبات الشرعية على البقية.

في الوقت نفسه ادعت أنقرة أن لديها تسجيلات صوتية، توثق عملية قتل خاشقجي؛ ما دعا النيابة العامة السعودية لتجديد مطالبتها السلطات التركية بتزويدها بالأدلة والقرائن التي لديها. كما نادت النيابة بتوقيع آلية تعاون خاصة بهذه القضية مع الجانب التركي للتزويد بما تتوصل إليه التحقيقات من نتائج وفقًا لأحكام النظام.

ولقيت الدعوة السعودية تأييدًا عالميًّا كبيرًا؛ إذ طالبت أصوات عدة أنقرة بالكشف عما لديها من أدلة وقرائن تدعم أو تتعارض مع ما تم التوصل إليه من نتائج في الرياض.

وتتجاهل تركيا الدعوات للإفصاح عن الأدلة التي تدعي أنها تمتلكها، فيما يرى محللون أن هذه التسجيلات - إن صحت - تدين أنقرة قبل أي جهة أخرى، مؤكدين أن تركيا ستكتفي خلال المرحلة المقبلة بإطلاق التصريحات المثيرة للريبة فقط دون أن تكشف عن حقيقتها.

اعلان

بالأرقام

29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
13,591
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
24,887
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
52,492
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
48,461

كاريكاتير

قطراتير

المقالات

لماذا نقتل أفكارنا؟

لماذا نقتل أفكارنا؟

سلطان رديف
مشروع يقتل مشاريع!

مشروع يقتل مشاريع!

محمد الغامدي
الاتحاد.. وسر الغياب!!!

الاتحاد.. وسر الغياب!!!

وحيد بغدادي
بين ريموند وابن كرمان

بين ريموند وابن كرمان

جمعان الكرت
"سـهرة مع سـحابة بعيـدة"..

"سـهرة مع سـحابة بعيـدة"..

منيف الحربي
الوحدة والتوحيد

الوحدة والتوحيد

يحيى رفاعي
الاتحاد لن يهبــط.. بشـــرط..!!

الاتحاد لن يهبــط.. بشـــرط..!!

محمد الصيـعري
هل تتحول مطاراتنا إلى مولات؟

هل تتحول مطاراتنا إلى مولات؟

عبدالرحمن المرشد
اقتصاد السعودية.. وطفرة الرؤية

اقتصاد السعودية.. وطفرة الرؤية

ماجد البريكان
مرضى (جازان) وفرص العطاء الصحي

مرضى (جازان) وفرص العطاء الصحي

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم
تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة