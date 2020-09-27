النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

فيسبوك تدافع عن إنستجرام: ليس قاتلاً للمراهقين

بعد دراسات توصفه بأنه يؤثر في الصحة العقلية لهم

دافعت شركة "فيسبوك" الأمريكية عن موقعها للتواصل الاجتماعي المصوّر "إنستجرام"، بعد تقارير نشرت دراسات توصفه بأنه قاتل ويؤثر في الصحة العقلية للأطفال والمراهقين.

وقالت فيسبوك في تقرير نشره موقع "ذا فيرج" التقني المتخصص، إن تلك البيانات التي تجمعها فيسبوك لا تعبّر عن واقع إنستجرام الحقيقي.

ووصفت براتيتي رايشودري؛ نائب رئيس فيسبوك، ورئيس قسم الأبحاث في فيسبوك، أن الطريقة التي تمّ نقل الأبحاث الداخلية غير دقيقة، وتمّ تحريفها من قبل وسائل الإعلام.

وحاولت فيسبوك كثيراً المراوغة بشأن محتويات الدراسة، التي أمر مارك زوكربيرغ، مؤسس الشركة، بعدم طرحها للجمهور، لعدم التأثير على شعبية إنستجرام.

وعبّرت رايشودي عن استيائها من كشف الدراسات الداخلية، التي ركزت على نقطة وحيدة من المشكلات التي تواجه إنستجرام دون غيرها من المشكلات.

ورفضت المسؤولة، الكشف عن البيانات الحقيقية التي توصلت إليها الدراسات، وأصرت أنها معلومات داخلية سرية.

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

اعلان
فيسبوك تدافع عن إنستجرام: ليس قاتلاً للمراهقين
سبق

دافعت شركة "فيسبوك" الأمريكية عن موقعها للتواصل الاجتماعي المصوّر "إنستجرام"، بعد تقارير نشرت دراسات توصفه بأنه قاتل ويؤثر في الصحة العقلية للأطفال والمراهقين.

وقالت فيسبوك في تقرير نشره موقع "ذا فيرج" التقني المتخصص، إن تلك البيانات التي تجمعها فيسبوك لا تعبّر عن واقع إنستجرام الحقيقي.

ووصفت براتيتي رايشودري؛ نائب رئيس فيسبوك، ورئيس قسم الأبحاث في فيسبوك، أن الطريقة التي تمّ نقل الأبحاث الداخلية غير دقيقة، وتمّ تحريفها من قبل وسائل الإعلام.

وحاولت فيسبوك كثيراً المراوغة بشأن محتويات الدراسة، التي أمر مارك زوكربيرغ، مؤسس الشركة، بعدم طرحها للجمهور، لعدم التأثير على شعبية إنستجرام.

وعبّرت رايشودي عن استيائها من كشف الدراسات الداخلية، التي ركزت على نقطة وحيدة من المشكلات التي تواجه إنستجرام دون غيرها من المشكلات.

ورفضت المسؤولة، الكشف عن البيانات الحقيقية التي توصلت إليها الدراسات، وأصرت أنها معلومات داخلية سرية.

27 سبتمبر 2021 - 20 صفر 1443
10:34 AM

فيسبوك تدافع عن إنستجرام: ليس قاتلاً للمراهقين

بعد دراسات توصفه بأنه يؤثر في الصحة العقلية لهم

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - القاهرة
0
143

دافعت شركة "فيسبوك" الأمريكية عن موقعها للتواصل الاجتماعي المصوّر "إنستجرام"، بعد تقارير نشرت دراسات توصفه بأنه قاتل ويؤثر في الصحة العقلية للأطفال والمراهقين.

وقالت فيسبوك في تقرير نشره موقع "ذا فيرج" التقني المتخصص، إن تلك البيانات التي تجمعها فيسبوك لا تعبّر عن واقع إنستجرام الحقيقي.

ووصفت براتيتي رايشودري؛ نائب رئيس فيسبوك، ورئيس قسم الأبحاث في فيسبوك، أن الطريقة التي تمّ نقل الأبحاث الداخلية غير دقيقة، وتمّ تحريفها من قبل وسائل الإعلام.

وحاولت فيسبوك كثيراً المراوغة بشأن محتويات الدراسة، التي أمر مارك زوكربيرغ، مؤسس الشركة، بعدم طرحها للجمهور، لعدم التأثير على شعبية إنستجرام.

وعبّرت رايشودي عن استيائها من كشف الدراسات الداخلية، التي ركزت على نقطة وحيدة من المشكلات التي تواجه إنستجرام دون غيرها من المشكلات.

ورفضت المسؤولة، الكشف عن البيانات الحقيقية التي توصلت إليها الدراسات، وأصرت أنها معلومات داخلية سرية.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,985
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,750
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,927
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,301

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة