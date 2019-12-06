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شرطة جازان عن تداول حادثة حرق واغتصاب "بشرى": اتخذنا الإجراءات

النيابة تحقق في القضية وأوقفت عدة أشخاص

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان بأنه وبالإشارة إلى ما يتم تداوله عن مقتل طالبة في الثانوية العامة بعد تعرضها للاغتصاب، فقد باشرت شرطة جنوب مدينة جازان بتاريخ ١٤٤١/٣/٢٩ بلاغاً من الدفاع المدني عن إخماد حريق في شقة بالدور الأرضي من منزل يتكون من طابقين.

وأضاف: وبمعاينة الموقع عُثِر على جثة محترقة بالكامل ومتفحمة، حيث تم توثيق الموقع ورفع الآثار منه ومباشرة إجراءات الاستدلال لمعرفه ملابساته واتخاذ الإجراءات النظامية حيالها.

يشار إلى أنه تحقق النيابة العامة بمنطقة جازان في وفاة طالبة في ظروف غامضة الأسبوع الماضي، بعد خروجها من بيت أسرتها لأداء اختبار مع أخرى.

الجهات الأمنية شرطة جازان النيابة العامة جازان بشرى

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شرطة جازان عن تداول حادثة حرق واغتصاب "بشرى": اتخذنا الإجراءات
سبق

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان بأنه وبالإشارة إلى ما يتم تداوله عن مقتل طالبة في الثانوية العامة بعد تعرضها للاغتصاب، فقد باشرت شرطة جنوب مدينة جازان بتاريخ ١٤٤١/٣/٢٩ بلاغاً من الدفاع المدني عن إخماد حريق في شقة بالدور الأرضي من منزل يتكون من طابقين.

وأضاف: وبمعاينة الموقع عُثِر على جثة محترقة بالكامل ومتفحمة، حيث تم توثيق الموقع ورفع الآثار منه ومباشرة إجراءات الاستدلال لمعرفه ملابساته واتخاذ الإجراءات النظامية حيالها.

يشار إلى أنه تحقق النيابة العامة بمنطقة جازان في وفاة طالبة في ظروف غامضة الأسبوع الماضي، بعد خروجها من بيت أسرتها لأداء اختبار مع أخرى.

06 ديسمبر 2019 - 9 ربيع الآخر 1441
01:25 AM

شرطة جازان عن تداول حادثة حرق واغتصاب "بشرى": اتخذنا الإجراءات

النيابة تحقق في القضية وأوقفت عدة أشخاص

A A A
محمد المواسي - جازان
2
6,341

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان بأنه وبالإشارة إلى ما يتم تداوله عن مقتل طالبة في الثانوية العامة بعد تعرضها للاغتصاب، فقد باشرت شرطة جنوب مدينة جازان بتاريخ ١٤٤١/٣/٢٩ بلاغاً من الدفاع المدني عن إخماد حريق في شقة بالدور الأرضي من منزل يتكون من طابقين.

وأضاف: وبمعاينة الموقع عُثِر على جثة محترقة بالكامل ومتفحمة، حيث تم توثيق الموقع ورفع الآثار منه ومباشرة إجراءات الاستدلال لمعرفه ملابساته واتخاذ الإجراءات النظامية حيالها.

يشار إلى أنه تحقق النيابة العامة بمنطقة جازان في وفاة طالبة في ظروف غامضة الأسبوع الماضي، بعد خروجها من بيت أسرتها لأداء اختبار مع أخرى.

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