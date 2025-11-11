"الماطرة 2" في سادس أيامها.. خريطة هطولات الأربعاء بتوقيع "المسند"

الأرصاد توقعتها رعدية متوسطة إلى غزيرة تسبق برياح سطحية مثيرة للأتربة

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات" الدكتور عبدالله المسند؛ هطول أمطار متفرقة على عدة مناطق اليوم الأربعاء.

وقال عبر حسابه في تويتر: اليوم 6 للحالة المطرية 2 في هذا الموسم، ومتوقع أن تهطل أمطار متفرقة على أجزاءٍ من مناطق #حائل #الحدود_الشمالية #حفر الباطن #الكويت #العراق، وأجزاء من #عسير #الباحة.

وأضاف: ربما على نطاق ضيق #القصيم #مكة المكرّمة #المدينة_المنوّرة، ومتوقع أن تكون ذروتها في الكويت و#رفحاء وما حولها.

وكانت قد توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- أن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تسبق برياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من مناطق الحدود الشمالية، حائل، كما يتوقع هطول أمطار رعدية على منطقتَي المدينة المنوّرة ومكة المكرّمة تشمل الأجزاء الساحلية منها، كذلك على أجزاء من مناطق: جازان، عسير، الباحة، والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.