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أسقط الهلال بثنائية .. الأهلي يتوج بلقب الدوري الممتاز لدرجة البراعم

توّج عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم الدكتور خالد بن مقرن فريق الأهلي بكأس الدوري الممتاز للبراعم تحت 15 عامًا لكرة القدم للموسم الرياضي 2020-2021.

وحسم الأهلي لقب الدوري الممتاز للبراعم بعد فوزه على نظيره الهلال بهدفين نظيفين في المباراة النهائية التي جرت بينهما أمس، على ملعب الأخير.

وكان الأهلي حسم صدارة المجموعة الأولى برصيد 36 نقطة، فيما حسم الهلال صدارة المجموعة الثانية بـ 37 نقطة.

الدوري الممتاز للبراعم الأهلي

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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أسقط الهلال بثنائية .. الأهلي يتوج بلقب الدوري الممتاز لدرجة البراعم
سبق

توّج عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم الدكتور خالد بن مقرن فريق الأهلي بكأس الدوري الممتاز للبراعم تحت 15 عامًا لكرة القدم للموسم الرياضي 2020-2021.

وحسم الأهلي لقب الدوري الممتاز للبراعم بعد فوزه على نظيره الهلال بهدفين نظيفين في المباراة النهائية التي جرت بينهما أمس، على ملعب الأخير.

وكان الأهلي حسم صدارة المجموعة الأولى برصيد 36 نقطة، فيما حسم الهلال صدارة المجموعة الثانية بـ 37 نقطة.

11 إبريل 2021 - 29 شعبان 1442
12:48 AM

أسقط الهلال بثنائية .. الأهلي يتوج بلقب الدوري الممتاز لدرجة البراعم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توّج عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم الدكتور خالد بن مقرن فريق الأهلي بكأس الدوري الممتاز للبراعم تحت 15 عامًا لكرة القدم للموسم الرياضي 2020-2021.

وحسم الأهلي لقب الدوري الممتاز للبراعم بعد فوزه على نظيره الهلال بهدفين نظيفين في المباراة النهائية التي جرت بينهما أمس، على ملعب الأخير.

وكان الأهلي حسم صدارة المجموعة الأولى برصيد 36 نقطة، فيما حسم الهلال صدارة المجموعة الثانية بـ 37 نقطة.

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