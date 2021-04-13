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الجيش السوداني يسلم نظيره الأثيوبي 61 أسيراً من جنوده

أكدوا تلقيهم معاملة إنسانية

أعلن الجيش السوداني، اليوم الثلاثاء، أنه سلّم نظيره الأثيوبي 61 أسيراً ينتمون لقواته المختلفة، بعد أسرهم في المواجهات بين الطرفين خلال الفترة الماضية، وذلك بمعبر القلابات الحدودي أمس بشكل مباشر وبحضور ممثلين من الجانبين.

وبيّن الجيش السوداني في بيان أوردته "الشرق" أن "الأسرى أكدوا تلقيهم معاملة إنسانية لائقة طيلة فترة أسرهم".

وأضاف أن ممثل الجانب الأثيوبي وجّه الشكر للجيش السوداني على المبادرة.

الرئيسية/ أخبار العالم

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الجيش السوداني يسلم نظيره الأثيوبي 61 أسيراً من جنوده
سبق

أعلن الجيش السوداني، اليوم الثلاثاء، أنه سلّم نظيره الأثيوبي 61 أسيراً ينتمون لقواته المختلفة، بعد أسرهم في المواجهات بين الطرفين خلال الفترة الماضية، وذلك بمعبر القلابات الحدودي أمس بشكل مباشر وبحضور ممثلين من الجانبين.

وبيّن الجيش السوداني في بيان أوردته "الشرق" أن "الأسرى أكدوا تلقيهم معاملة إنسانية لائقة طيلة فترة أسرهم".

وأضاف أن ممثل الجانب الأثيوبي وجّه الشكر للجيش السوداني على المبادرة.

13 إبريل 2021 - 1 رمضان 1442
03:15 PM

الجيش السوداني يسلم نظيره الأثيوبي 61 أسيراً من جنوده

أكدوا تلقيهم معاملة إنسانية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن الجيش السوداني، اليوم الثلاثاء، أنه سلّم نظيره الأثيوبي 61 أسيراً ينتمون لقواته المختلفة، بعد أسرهم في المواجهات بين الطرفين خلال الفترة الماضية، وذلك بمعبر القلابات الحدودي أمس بشكل مباشر وبحضور ممثلين من الجانبين.

وبيّن الجيش السوداني في بيان أوردته "الشرق" أن "الأسرى أكدوا تلقيهم معاملة إنسانية لائقة طيلة فترة أسرهم".

وأضاف أن ممثل الجانب الأثيوبي وجّه الشكر للجيش السوداني على المبادرة.

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