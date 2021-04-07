حذّرت وزارة الصحة من التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية، وأكدت على الجميع أهمية استمرار التقيد بها حتى يصل المجتمع بإذن الله إلى بر الأمان. وفي نفس السياق، أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (783) حالة مؤكدة وتعافي(417) حالة فيما بلغ عدد الحالات النشطة (7044)حالة منها (852) حالة حرجة. وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (394952) حالة، وبلغ عدد حالات التعافي (381189) حالة. وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد (8)حالات حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (6719) حالة "يرحمهم الله جميعاً" كما تم إجراء (63992) فحصاً مخبرياً. ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

"الصحة": نُحذر من التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية ونؤكد على استمرار التقيد بها عبدالله البرقاوي سبق 2021-04-07 حذّرت وزارة الصحة من التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية، وأكدت على الجميع أهمية استمرار التقيد بها حتى يصل المجتمع بإذن الله إلى بر الأمان.



وفي نفس السياق، أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (783) حالة مؤكدة وتعافي(417) حالة فيما بلغ عدد الحالات النشطة (7044)حالة منها (852) حالة حرجة.



وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (394952) حالة، وبلغ عدد حالات التعافي (381189) حالة.



وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد (8)حالات حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (6719) حالة "يرحمهم الله جميعاً" كما تم إجراء (63992) فحصاً مخبرياً.



ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

07 إبريل 2021 - 25 شعبان 1442 07:37 PM

"الصحة": نُحذر من التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية ونؤكد على استمرار التقيد بها





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حذّرت وزارة الصحة من التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية، وأكدت على الجميع أهمية استمرار التقيد بها حتى يصل المجتمع بإذن الله إلى بر الأمان.



وفي نفس السياق، أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (783) حالة مؤكدة وتعافي(417) حالة فيما بلغ عدد الحالات النشطة (7044)حالة منها (852) حالة حرجة.



وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (394952) حالة، وبلغ عدد حالات التعافي (381189) حالة.



وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد (8)حالات حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (6719) حالة "يرحمهم الله جميعاً" كما تم إجراء (63992) فحصاً مخبرياً.



ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).