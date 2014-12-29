إغاثي الملك سلمان يدشّن مشروع توزيع 30 ألف سلة غذائية للّاجئين الروهينجا

تلبيةً للنداءات العالمية للإسهام في التخفيف من معاناتهم ودعماً لخطة الاستجابة

دشّن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مشروع توزيع مواد غذائية للاجئين الروهينجا والمجتمع المستضيف لهم في جمهورية بنجلاديش؛ وذلك تلبية للنداءات العالمية المتكررة للإسهام في التخفيف من معاناتهم، ودعماً لخطة الاستجابة السريعة لعام 2020م والخاصة بأزمتهم الإنسانية.

وتقوم رابطة العالم الإسلامي بالجانب التنفيذي للمشروع بالتنسيق الكامل مع كل من إدارة المنظمات غير الحكومية بمجلس الوزراء وإدارة الكوارث واللاجئين وإعادة الإعمار في بنجلاديش.

ويُنفّذ المشروع في أكثر من 20 نقطة توزيع تشمل مناطق: كوكس بازار، ودكا، وسيدفور، وجسور، وراجاهاشي، وشيتاغونغ، يتم خلالها توزيع 30 ألف سلة غذائية للاجئين الروهنجيين والأسر الفقيرة بالبلد المستضيف يستفيد منها ما يقارب 120 ألف فرد؛ بهدف تحسين المستوى المعيشي للاجئين الروهنجيين في ظل تدابير الإغلاق الضرورية بسبب جائحة “كورونا” (كوفيد-19)، وهو ما زاد من الصعوبات وأدى إلى تقليص حجم العطاء الإنساني لهم.

ويسعى مركز الملك سلمان للإغاثة جاهداً لتلبية احتياجات اللاجئين الروهينجا والمجتمع المستضيف لهم من خلال تنفيذ برامج ومشاريع متنوعة إضافة إلى تأمين وتوزيع سلال غذائية تحتوي على المواد الأساسية التي تعتمد عليها الأسرة اللاجئة والمضيفة في المجتمع المحلي.