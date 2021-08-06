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"الصحة": تسجيل 954 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1014 خلال الـ24 ساعة الماضية

بالصور.. مركز الملك سلمان يواصل تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بمحافظتي حجة وصعدة

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في مديريات ميدي وحرض وحيران وعبس بمحافظة حجة، ومخيم الأزهور بمديرية رازح بمحافظة صعدة.

وجرى خلال المدة من 22 حتى 28 يوليو 2021م في محافظة حجة ضخ 368.000 لتر من المياه الصالحة للشرب، وضخ 600.000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام، وتنفيذ 51 نقلة مخصصة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين، وتوزيع 13 خزانا بسعة 2000 لتر، و8 حمامات طوارئ، إلى جانب تدشين وتشغيل محطتين لتحلية المياه وبئر واحد، وجرى في محافظة صعدة ضخ 100.000 لتر من المياه الصالحة للشرب، وضخ 40.000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام، استفاد منها 28.742 فردا.

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بالصور.. مركز الملك سلمان يواصل تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بمحافظتي حجة وصعدة
سبق

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في مديريات ميدي وحرض وحيران وعبس بمحافظة حجة، ومخيم الأزهور بمديرية رازح بمحافظة صعدة.

وجرى خلال المدة من 22 حتى 28 يوليو 2021م في محافظة حجة ضخ 368.000 لتر من المياه الصالحة للشرب، وضخ 600.000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام، وتنفيذ 51 نقلة مخصصة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين، وتوزيع 13 خزانا بسعة 2000 لتر، و8 حمامات طوارئ، إلى جانب تدشين وتشغيل محطتين لتحلية المياه وبئر واحد، وجرى في محافظة صعدة ضخ 100.000 لتر من المياه الصالحة للشرب، وضخ 40.000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام، استفاد منها 28.742 فردا.

06 أغسطس 2021 - 27 ذو الحجة 1442
05:18 PM

بالصور.. مركز الملك سلمان يواصل تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بمحافظتي حجة وصعدة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في مديريات ميدي وحرض وحيران وعبس بمحافظة حجة، ومخيم الأزهور بمديرية رازح بمحافظة صعدة.

وجرى خلال المدة من 22 حتى 28 يوليو 2021م في محافظة حجة ضخ 368.000 لتر من المياه الصالحة للشرب، وضخ 600.000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام، وتنفيذ 51 نقلة مخصصة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين، وتوزيع 13 خزانا بسعة 2000 لتر، و8 حمامات طوارئ، إلى جانب تدشين وتشغيل محطتين لتحلية المياه وبئر واحد، وجرى في محافظة صعدة ضخ 100.000 لتر من المياه الصالحة للشرب، وضخ 40.000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام، استفاد منها 28.742 فردا.

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