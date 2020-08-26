النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 1068 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 1013 خلال الـ24 ساعة الماضية

بعد تزايد الإصابات.. فرنسا تدعو مواطنيها للتحلي بالمسؤولية في مكافحة "كورونا"

"كاستيكس" لفت إلى أنه ليس هناك ما يؤكد تراجع الفيروس

دعا رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس، اليوم (الأربعاء) الفرنسيين إلى التحلي بروح المسؤولية في مكافحة فيروس كورونا المستجد، واستخدام الكمامات، بعد أن سجّلت فرنسا أكثر من ثلاثة آلاف إصابة بـ"كوفيد-19" خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.

وقال "كاستيكس" عبر إذاعة "فرانس انتر": "لم أؤمن يوماً بأن الدولة يمكن أن تفعل كل شيء، إنها تتحمل قسطها من المسؤولية، لكن يجب أن يشعر الجميع بأنهم معنيون في المعركة ضد الوباء"، وفقاً لـ"فرانس 24".

ولفت إلى أنه ليس ثمة أي عنصر يؤكد أن "كوفيد-19" قد تراجع بقوة.

وبين رئيس الوزراء الفرنسي أن إعادة فرض عزل عام ليس هدفاً.

وقبل بضعة أيام من عودة التلاميذ إلى المدارس، رفض "كاستيكس" الدعوات إلى تعميم توزيع كمامات مجانية في المدارس.

رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس

الرئيسية/ محطات

اعلان
بعد تزايد الإصابات.. فرنسا تدعو مواطنيها للتحلي بالمسؤولية في مكافحة "كورونا"
سبق

دعا رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس، اليوم (الأربعاء) الفرنسيين إلى التحلي بروح المسؤولية في مكافحة فيروس كورونا المستجد، واستخدام الكمامات، بعد أن سجّلت فرنسا أكثر من ثلاثة آلاف إصابة بـ"كوفيد-19" خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.

وقال "كاستيكس" عبر إذاعة "فرانس انتر": "لم أؤمن يوماً بأن الدولة يمكن أن تفعل كل شيء، إنها تتحمل قسطها من المسؤولية، لكن يجب أن يشعر الجميع بأنهم معنيون في المعركة ضد الوباء"، وفقاً لـ"فرانس 24".

ولفت إلى أنه ليس ثمة أي عنصر يؤكد أن "كوفيد-19" قد تراجع بقوة.

وبين رئيس الوزراء الفرنسي أن إعادة فرض عزل عام ليس هدفاً.

وقبل بضعة أيام من عودة التلاميذ إلى المدارس، رفض "كاستيكس" الدعوات إلى تعميم توزيع كمامات مجانية في المدارس.

26 أغسطس 2020 - 7 محرّم 1442
03:36 PM

بعد تزايد الإصابات.. فرنسا تدعو مواطنيها للتحلي بالمسؤولية في مكافحة "كورونا"

"كاستيكس" لفت إلى أنه ليس هناك ما يؤكد تراجع الفيروس

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
412

دعا رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس، اليوم (الأربعاء) الفرنسيين إلى التحلي بروح المسؤولية في مكافحة فيروس كورونا المستجد، واستخدام الكمامات، بعد أن سجّلت فرنسا أكثر من ثلاثة آلاف إصابة بـ"كوفيد-19" خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.

وقال "كاستيكس" عبر إذاعة "فرانس انتر": "لم أؤمن يوماً بأن الدولة يمكن أن تفعل كل شيء، إنها تتحمل قسطها من المسؤولية، لكن يجب أن يشعر الجميع بأنهم معنيون في المعركة ضد الوباء"، وفقاً لـ"فرانس 24".

ولفت إلى أنه ليس ثمة أي عنصر يؤكد أن "كوفيد-19" قد تراجع بقوة.

وبين رئيس الوزراء الفرنسي أن إعادة فرض عزل عام ليس هدفاً.

وقبل بضعة أيام من عودة التلاميذ إلى المدارس، رفض "كاستيكس" الدعوات إلى تعميم توزيع كمامات مجانية في المدارس.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,224
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,504
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,685
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,961

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة