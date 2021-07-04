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"سمير عامل إيه".. حالة الفنانة المصرية دلال عبدالعزيز ما زالت حرجة ولا تعلم بوفاة زوجها

عائلتها تخشى إبلاغها بوفاة "سمير غانم" رغم مرور 44 يومًا.. طلبت رؤيته وزيارة غرفته

أفادت مصادر مقربة من الفنانة المصرية دلال عبدالعزيز، أن حالتها الصحية لا تزال حرجة وغير مستقرة، وتواصل العلاج والخضوع لجهاز التنفس الصناعي بغرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات الخاصة، منذ نقلها له قبل 64 يومًا؛ إذ تعاني من تليف شديد في الرئة.

وأشارت المصادر إلى أن دلال عبدالعزيز لا تزال لا تعلم بوفاة زوجها النجم سمير غانم رغم مرور 44 يومًا على وفاته، وتخشى عائلتها -حتى الآن- إبلاغها بوفاته؛ خوفًا على حالتها الصحية؛ بينما توجه سؤالًا كلما تفيق وتكون بصحبتها ابنتاها "إيمي" أو "دنيا"؛ لتكرر السؤال عن زوجها: «هو سمير عامل إيه؟».

ووفق ما نشرته الأحد "المصري اليوم" القاهرية، طلبت دلال عدة مرات رؤية زوجها وزيارته في غرفته بالمستشفى فأبلغوها بصعوبة ذلك لكونه في العناية المركزة ولوضعها هي الأخرى بالرعاية المركزة على أجهزة التنفس الصناعي.

وتعاني الفنانة دلال عبدالعزيز من تليف بالرئة كأحد مضاعفات فيروس كورونا المستجد الذي أصيبت به في أبريل الماضي عقب انتهائها من تصوير مسلسل «ملوك الجدعنة» الذي عُرض في رمضان الماضي وكان آخر عمل شاركت به.

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"سمير عامل إيه".. حالة الفنانة المصرية دلال عبدالعزيز ما زالت حرجة ولا تعلم بوفاة زوجها
سبق

أفادت مصادر مقربة من الفنانة المصرية دلال عبدالعزيز، أن حالتها الصحية لا تزال حرجة وغير مستقرة، وتواصل العلاج والخضوع لجهاز التنفس الصناعي بغرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات الخاصة، منذ نقلها له قبل 64 يومًا؛ إذ تعاني من تليف شديد في الرئة.

وأشارت المصادر إلى أن دلال عبدالعزيز لا تزال لا تعلم بوفاة زوجها النجم سمير غانم رغم مرور 44 يومًا على وفاته، وتخشى عائلتها -حتى الآن- إبلاغها بوفاته؛ خوفًا على حالتها الصحية؛ بينما توجه سؤالًا كلما تفيق وتكون بصحبتها ابنتاها "إيمي" أو "دنيا"؛ لتكرر السؤال عن زوجها: «هو سمير عامل إيه؟».

ووفق ما نشرته الأحد "المصري اليوم" القاهرية، طلبت دلال عدة مرات رؤية زوجها وزيارته في غرفته بالمستشفى فأبلغوها بصعوبة ذلك لكونه في العناية المركزة ولوضعها هي الأخرى بالرعاية المركزة على أجهزة التنفس الصناعي.

وتعاني الفنانة دلال عبدالعزيز من تليف بالرئة كأحد مضاعفات فيروس كورونا المستجد الذي أصيبت به في أبريل الماضي عقب انتهائها من تصوير مسلسل «ملوك الجدعنة» الذي عُرض في رمضان الماضي وكان آخر عمل شاركت به.

04 يوليو 2021 - 24 ذو القعدة 1442
09:51 AM

"سمير عامل إيه".. حالة الفنانة المصرية دلال عبدالعزيز ما زالت حرجة ولا تعلم بوفاة زوجها

عائلتها تخشى إبلاغها بوفاة "سمير غانم" رغم مرور 44 يومًا.. طلبت رؤيته وزيارة غرفته

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفادت مصادر مقربة من الفنانة المصرية دلال عبدالعزيز، أن حالتها الصحية لا تزال حرجة وغير مستقرة، وتواصل العلاج والخضوع لجهاز التنفس الصناعي بغرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات الخاصة، منذ نقلها له قبل 64 يومًا؛ إذ تعاني من تليف شديد في الرئة.

وأشارت المصادر إلى أن دلال عبدالعزيز لا تزال لا تعلم بوفاة زوجها النجم سمير غانم رغم مرور 44 يومًا على وفاته، وتخشى عائلتها -حتى الآن- إبلاغها بوفاته؛ خوفًا على حالتها الصحية؛ بينما توجه سؤالًا كلما تفيق وتكون بصحبتها ابنتاها "إيمي" أو "دنيا"؛ لتكرر السؤال عن زوجها: «هو سمير عامل إيه؟».

ووفق ما نشرته الأحد "المصري اليوم" القاهرية، طلبت دلال عدة مرات رؤية زوجها وزيارته في غرفته بالمستشفى فأبلغوها بصعوبة ذلك لكونه في العناية المركزة ولوضعها هي الأخرى بالرعاية المركزة على أجهزة التنفس الصناعي.

وتعاني الفنانة دلال عبدالعزيز من تليف بالرئة كأحد مضاعفات فيروس كورونا المستجد الذي أصيبت به في أبريل الماضي عقب انتهائها من تصوير مسلسل «ملوك الجدعنة» الذي عُرض في رمضان الماضي وكان آخر عمل شاركت به.

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