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"البريد" تُصدر طابعاً تذكارياً لرالي "داكار السعودية"

إضافةً إلى بطاقة بريدية من فئة "5 ريالات"

أصدرت مؤسسة البريد السعودي طابعاً بريدياً من فئة «3 ريالات»، وبطاقة بريدية من فئة (5 ريالات) عن رالي "داكار السعودية" الذي يلاقي اهتماماً دولياً وبمشاركة عدد من السائقين على المستوى العالمي.

ويتزامن إصدار الطابع مع قرب انطلاق نسخة الرالي الثانية في السعودية خلال شهر يناير القادم ويجسد هذا الطابع المناسبة الرياضية العالمية، التي تُعد من السباقات الأعلى إثارة وتحدياً حول العالم.

وتصدر مؤسسة البريد الطوابع البريدية دورياً وفصلياً في المناسبات الوطنية والدينية والأعياد ومواسم الحج والاجتماعات والمؤتمرات الكبرى على مستوى القمم الإسلامية والعربية والخليجية، وأيضاً المشاركات الوطنية الثقافية والفنية والرياضية، للتعريف بالمنجزات الوطنية المختلفة في جميع المجالات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"البريد" تُصدر طابعاً تذكارياً لرالي "داكار السعودية"
سبق

أصدرت مؤسسة البريد السعودي طابعاً بريدياً من فئة «3 ريالات»، وبطاقة بريدية من فئة (5 ريالات) عن رالي "داكار السعودية" الذي يلاقي اهتماماً دولياً وبمشاركة عدد من السائقين على المستوى العالمي.

ويتزامن إصدار الطابع مع قرب انطلاق نسخة الرالي الثانية في السعودية خلال شهر يناير القادم ويجسد هذا الطابع المناسبة الرياضية العالمية، التي تُعد من السباقات الأعلى إثارة وتحدياً حول العالم.

وتصدر مؤسسة البريد الطوابع البريدية دورياً وفصلياً في المناسبات الوطنية والدينية والأعياد ومواسم الحج والاجتماعات والمؤتمرات الكبرى على مستوى القمم الإسلامية والعربية والخليجية، وأيضاً المشاركات الوطنية الثقافية والفنية والرياضية، للتعريف بالمنجزات الوطنية المختلفة في جميع المجالات.

15 نوفمبر 2020 - 29 ربيع الأول 1442
03:09 PM

"البريد" تُصدر طابعاً تذكارياً لرالي "داكار السعودية"

إضافةً إلى بطاقة بريدية من فئة "5 ريالات"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أصدرت مؤسسة البريد السعودي طابعاً بريدياً من فئة «3 ريالات»، وبطاقة بريدية من فئة (5 ريالات) عن رالي "داكار السعودية" الذي يلاقي اهتماماً دولياً وبمشاركة عدد من السائقين على المستوى العالمي.

ويتزامن إصدار الطابع مع قرب انطلاق نسخة الرالي الثانية في السعودية خلال شهر يناير القادم ويجسد هذا الطابع المناسبة الرياضية العالمية، التي تُعد من السباقات الأعلى إثارة وتحدياً حول العالم.

وتصدر مؤسسة البريد الطوابع البريدية دورياً وفصلياً في المناسبات الوطنية والدينية والأعياد ومواسم الحج والاجتماعات والمؤتمرات الكبرى على مستوى القمم الإسلامية والعربية والخليجية، وأيضاً المشاركات الوطنية الثقافية والفنية والرياضية، للتعريف بالمنجزات الوطنية المختلفة في جميع المجالات.

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