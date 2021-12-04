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أخضر الناشئين يدشن بطولة غرب آسيا .. بمواجهة لبنان

يفتتح المنتخب السعودي تحت 17 عامًا لكرة القدم ، غدًا الأحد، مبارياته ضمن بطولة كأس اتحاد غرب آسيا للناشئين 2021، التي تستضيفها المنطقة الشرقية خلال الفترة من 5 إلى 13 ديسمبر الجاري.

ويستضيف "الأخضر" منتخب لبنان في تمام الـ 6:45 مساءً، على ملعب نادي النهضة بالدمام.

على الصعيد الميداني، أجرى لاعبو المنتخب السعودي حصتهم التدريبية مساء اليوم السبت على الملعب الرديف لملعب الأمير محمد بن فهد، تحت إشراف المدير الفني عبد الوهاب الحربي والجهاز الفني المساعد، بدأت بإجرائهم لتمارين الاستحواذ على الكرة، قبل الانتقال لتطبيق مران تكتيكي، لتختتم الحصة بمناورة على ملعب مصغّر.

من جهة أخرى، أوضح المدير الفني للمنتخب السعودي تحت 17 عامًا عبد الوهاب الحربي خلال المؤتمر الصحفي الذي أُقيم مساء اليوم أن العمل الفني على الجيل الحالي في المنتخب لم يكن طويلاً نظرًا لظروف جائحة كوفيد-19 في العام الماضي، مشيرًا إلى أن بطولة اتحاد غرب آسيا تأتي في توقيت مهم خلال مرحلة بناء منتخبات الناشئين قبل التصفيات الآسيوية أواخر العام الميلادي المقبل.

وبيّن الحربي أن مرحلة استكشاف لاعبي المنتخب الحالي بدأت بأربعة تجمعات في مناطق المملكة مطلع السنة الجارية، أعقبها معسكرات إعدادية في مصر وسلوفينيا وقطر، تخللتها مباريات ودية متنوعة في المستويات.

واختتم مدرب الأخضر حديثه مؤكدًا أن الهدف الأكبر هو إعداد جيل نواة للمستقبل، ليكون داعمًا للمنتخبات في الفئات الأعلى ويحقق المزيد من المنجزات لكرة القدم السعودية.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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أخضر الناشئين يدشن بطولة غرب آسيا .. بمواجهة لبنان
سبق

يفتتح المنتخب السعودي تحت 17 عامًا لكرة القدم ، غدًا الأحد، مبارياته ضمن بطولة كأس اتحاد غرب آسيا للناشئين 2021، التي تستضيفها المنطقة الشرقية خلال الفترة من 5 إلى 13 ديسمبر الجاري.

ويستضيف "الأخضر" منتخب لبنان في تمام الـ 6:45 مساءً، على ملعب نادي النهضة بالدمام.

على الصعيد الميداني، أجرى لاعبو المنتخب السعودي حصتهم التدريبية مساء اليوم السبت على الملعب الرديف لملعب الأمير محمد بن فهد، تحت إشراف المدير الفني عبد الوهاب الحربي والجهاز الفني المساعد، بدأت بإجرائهم لتمارين الاستحواذ على الكرة، قبل الانتقال لتطبيق مران تكتيكي، لتختتم الحصة بمناورة على ملعب مصغّر.

من جهة أخرى، أوضح المدير الفني للمنتخب السعودي تحت 17 عامًا عبد الوهاب الحربي خلال المؤتمر الصحفي الذي أُقيم مساء اليوم أن العمل الفني على الجيل الحالي في المنتخب لم يكن طويلاً نظرًا لظروف جائحة كوفيد-19 في العام الماضي، مشيرًا إلى أن بطولة اتحاد غرب آسيا تأتي في توقيت مهم خلال مرحلة بناء منتخبات الناشئين قبل التصفيات الآسيوية أواخر العام الميلادي المقبل.

وبيّن الحربي أن مرحلة استكشاف لاعبي المنتخب الحالي بدأت بأربعة تجمعات في مناطق المملكة مطلع السنة الجارية، أعقبها معسكرات إعدادية في مصر وسلوفينيا وقطر، تخللتها مباريات ودية متنوعة في المستويات.

واختتم مدرب الأخضر حديثه مؤكدًا أن الهدف الأكبر هو إعداد جيل نواة للمستقبل، ليكون داعمًا للمنتخبات في الفئات الأعلى ويحقق المزيد من المنجزات لكرة القدم السعودية.

04 ديسمبر 2021 - 29 ربيع الآخر 1443
08:32 PM

أخضر الناشئين يدشن بطولة غرب آسيا .. بمواجهة لبنان

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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يفتتح المنتخب السعودي تحت 17 عامًا لكرة القدم ، غدًا الأحد، مبارياته ضمن بطولة كأس اتحاد غرب آسيا للناشئين 2021، التي تستضيفها المنطقة الشرقية خلال الفترة من 5 إلى 13 ديسمبر الجاري.

ويستضيف "الأخضر" منتخب لبنان في تمام الـ 6:45 مساءً، على ملعب نادي النهضة بالدمام.

على الصعيد الميداني، أجرى لاعبو المنتخب السعودي حصتهم التدريبية مساء اليوم السبت على الملعب الرديف لملعب الأمير محمد بن فهد، تحت إشراف المدير الفني عبد الوهاب الحربي والجهاز الفني المساعد، بدأت بإجرائهم لتمارين الاستحواذ على الكرة، قبل الانتقال لتطبيق مران تكتيكي، لتختتم الحصة بمناورة على ملعب مصغّر.

من جهة أخرى، أوضح المدير الفني للمنتخب السعودي تحت 17 عامًا عبد الوهاب الحربي خلال المؤتمر الصحفي الذي أُقيم مساء اليوم أن العمل الفني على الجيل الحالي في المنتخب لم يكن طويلاً نظرًا لظروف جائحة كوفيد-19 في العام الماضي، مشيرًا إلى أن بطولة اتحاد غرب آسيا تأتي في توقيت مهم خلال مرحلة بناء منتخبات الناشئين قبل التصفيات الآسيوية أواخر العام الميلادي المقبل.

وبيّن الحربي أن مرحلة استكشاف لاعبي المنتخب الحالي بدأت بأربعة تجمعات في مناطق المملكة مطلع السنة الجارية، أعقبها معسكرات إعدادية في مصر وسلوفينيا وقطر، تخللتها مباريات ودية متنوعة في المستويات.

واختتم مدرب الأخضر حديثه مؤكدًا أن الهدف الأكبر هو إعداد جيل نواة للمستقبل، ليكون داعمًا للمنتخبات في الفئات الأعلى ويحقق المزيد من المنجزات لكرة القدم السعودية.

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