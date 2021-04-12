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تدشين خدمة توصيل الكهرباء بلا صكوك بأبها وخميس مشيط.. قدّم من هنا

"الحميدي": الرفع المساحي أحد الاشتراطات وهناك مكاتب هندسية معتمدة

دشنت أمانة منطقة عسير، خدمة التقديم على طلبات الكهرباء بدون صكوك؛ وذلك عبر الدخول للبوابة الإلكترونية لأمانة المنطقة؛ وذلك في مدينتيْ أبها وخميس مشيط.

في ضوء ذلك، قال أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي: إن استقبال طلبات توصيل الكهرباء للمنازل التي بدون صكوك سيتم إلكترونيًّا؛ مضيفًا أن التدشين بدأ بعد أن استكملت أمانة المنطقة بعض الإجراءات النظامية التي تأتي ضمن هذا النطاق؛ مشيرًا إلى أن هناك مكاتب هندسية معتمدة فيما يخص الرفع المساحي؛ مؤكدًا أن الرفع المساحي أحد اشتراطات توصيل الكهرباء للمنازل دون صكوك.

وأضاف "الحميدي"، أن الخدمة بدأت في مدينتيْ أبها وخميس مشيط لإيصال الخدمات إلى المنازل التي لا يملك أصحابها صكوكًا شرعية؛ مفيدًا بأنه تم الانتهاء من أتمتة إجراءات طلب الخدمة عن طريق البوابة الإلكترونية من خلال استقبال طلبات المواطنين وفق الضوابط والاشتراطات المعتمدة لذلك، وإرفاق المستندات الرسمية؛ لافتًا إلى أنه لن تكون هناك مراجعة من قِبَل مقدم الطلب توافقًا مع التحول الرقمي وتطبيقًا للإجراءات الاحترازية.

هذا، ويمكن التقديم عبر الرابط: https://ars.gov.sa.

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تدشين خدمة توصيل الكهرباء بلا صكوك بأبها وخميس مشيط.. قدّم من هنا
سبق

دشنت أمانة منطقة عسير، خدمة التقديم على طلبات الكهرباء بدون صكوك؛ وذلك عبر الدخول للبوابة الإلكترونية لأمانة المنطقة؛ وذلك في مدينتيْ أبها وخميس مشيط.

في ضوء ذلك، قال أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي: إن استقبال طلبات توصيل الكهرباء للمنازل التي بدون صكوك سيتم إلكترونيًّا؛ مضيفًا أن التدشين بدأ بعد أن استكملت أمانة المنطقة بعض الإجراءات النظامية التي تأتي ضمن هذا النطاق؛ مشيرًا إلى أن هناك مكاتب هندسية معتمدة فيما يخص الرفع المساحي؛ مؤكدًا أن الرفع المساحي أحد اشتراطات توصيل الكهرباء للمنازل دون صكوك.

وأضاف "الحميدي"، أن الخدمة بدأت في مدينتيْ أبها وخميس مشيط لإيصال الخدمات إلى المنازل التي لا يملك أصحابها صكوكًا شرعية؛ مفيدًا بأنه تم الانتهاء من أتمتة إجراءات طلب الخدمة عن طريق البوابة الإلكترونية من خلال استقبال طلبات المواطنين وفق الضوابط والاشتراطات المعتمدة لذلك، وإرفاق المستندات الرسمية؛ لافتًا إلى أنه لن تكون هناك مراجعة من قِبَل مقدم الطلب توافقًا مع التحول الرقمي وتطبيقًا للإجراءات الاحترازية.

هذا، ويمكن التقديم عبر الرابط: https://ars.gov.sa.

12 إبريل 2021 - 30 شعبان 1442
11:59 AM

تدشين خدمة توصيل الكهرباء بلا صكوك بأبها وخميس مشيط.. قدّم من هنا

"الحميدي": الرفع المساحي أحد الاشتراطات وهناك مكاتب هندسية معتمدة

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رائد القرفي - أبها
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1,563

دشنت أمانة منطقة عسير، خدمة التقديم على طلبات الكهرباء بدون صكوك؛ وذلك عبر الدخول للبوابة الإلكترونية لأمانة المنطقة؛ وذلك في مدينتيْ أبها وخميس مشيط.

في ضوء ذلك، قال أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي: إن استقبال طلبات توصيل الكهرباء للمنازل التي بدون صكوك سيتم إلكترونيًّا؛ مضيفًا أن التدشين بدأ بعد أن استكملت أمانة المنطقة بعض الإجراءات النظامية التي تأتي ضمن هذا النطاق؛ مشيرًا إلى أن هناك مكاتب هندسية معتمدة فيما يخص الرفع المساحي؛ مؤكدًا أن الرفع المساحي أحد اشتراطات توصيل الكهرباء للمنازل دون صكوك.

وأضاف "الحميدي"، أن الخدمة بدأت في مدينتيْ أبها وخميس مشيط لإيصال الخدمات إلى المنازل التي لا يملك أصحابها صكوكًا شرعية؛ مفيدًا بأنه تم الانتهاء من أتمتة إجراءات طلب الخدمة عن طريق البوابة الإلكترونية من خلال استقبال طلبات المواطنين وفق الضوابط والاشتراطات المعتمدة لذلك، وإرفاق المستندات الرسمية؛ لافتًا إلى أنه لن تكون هناك مراجعة من قِبَل مقدم الطلب توافقًا مع التحول الرقمي وتطبيقًا للإجراءات الاحترازية.

هذا، ويمكن التقديم عبر الرابط: https://ars.gov.sa.

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