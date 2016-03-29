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"هيئة نجران" تشارك في مبادرة "بالتزامنا نسلم" للتوعية بفيروس "كورونا"

تهدف لتحقيق مقاصد الدين بحفظ النفس وتوعية المجتمع بأهمية أخذ اللقاحات

شاركت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة نجران في مبادرة "بالتزامنا نسلم"، والتي تنظمها جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمنطقة نجران "بصائر"، ودشن فعالياتها بالمنطقة الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران.

من جانبه أشاد فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة نجران الشيخ سعيد بن مشبب القحطاني، بالمبادرة وأهدافها، والجهود التي بُذلت من جميع الجهات المشاركة في المبادرة للتعامل مع جائحة كورونا، وما قدّمه فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمنطقة من برامج توعوية تهدف إلى تحقيق مقاصد الدين بحفظ النفس وتوعية المجتمع بأهمية أخذ اللقاح، والتقيد بالإجراءات الاحترازية في المساجد والأماكن العامة، وبيان إنجازات وجهود الدولة -أيدها الله- خلال الجائحة.

وتأتي مثل هذه المشاركات بتوجيه كريم من الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.

هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نجران

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"هيئة نجران" تشارك في مبادرة "بالتزامنا نسلم" للتوعية بفيروس "كورونا"
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شاركت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة نجران في مبادرة "بالتزامنا نسلم"، والتي تنظمها جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمنطقة نجران "بصائر"، ودشن فعالياتها بالمنطقة الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران.

من جانبه أشاد فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة نجران الشيخ سعيد بن مشبب القحطاني، بالمبادرة وأهدافها، والجهود التي بُذلت من جميع الجهات المشاركة في المبادرة للتعامل مع جائحة كورونا، وما قدّمه فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمنطقة من برامج توعوية تهدف إلى تحقيق مقاصد الدين بحفظ النفس وتوعية المجتمع بأهمية أخذ اللقاح، والتقيد بالإجراءات الاحترازية في المساجد والأماكن العامة، وبيان إنجازات وجهود الدولة -أيدها الله- خلال الجائحة.

وتأتي مثل هذه المشاركات بتوجيه كريم من الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.

29 مارس 2021 - 16 شعبان 1442
01:59 PM

"هيئة نجران" تشارك في مبادرة "بالتزامنا نسلم" للتوعية بفيروس "كورونا"

تهدف لتحقيق مقاصد الدين بحفظ النفس وتوعية المجتمع بأهمية أخذ اللقاحات

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علي حفول - نجران
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شاركت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة نجران في مبادرة "بالتزامنا نسلم"، والتي تنظمها جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمنطقة نجران "بصائر"، ودشن فعالياتها بالمنطقة الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران.

من جانبه أشاد فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة نجران الشيخ سعيد بن مشبب القحطاني، بالمبادرة وأهدافها، والجهود التي بُذلت من جميع الجهات المشاركة في المبادرة للتعامل مع جائحة كورونا، وما قدّمه فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمنطقة من برامج توعوية تهدف إلى تحقيق مقاصد الدين بحفظ النفس وتوعية المجتمع بأهمية أخذ اللقاح، والتقيد بالإجراءات الاحترازية في المساجد والأماكن العامة، وبيان إنجازات وجهود الدولة -أيدها الله- خلال الجائحة.

وتأتي مثل هذه المشاركات بتوجيه كريم من الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.

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