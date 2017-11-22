ساعات بين الموتى.. اكتشفوا أنه حي بعد إعلان وفاته

شهدت الهند حادثةً غريبة من نوعها؛ إذ تبين أن رجلًا أُعلنت وفاته بعد تعرضه لحادث مروري، لا يزال على قيد الحياة ويتنفس لكنه في حالة حرجة، بعدما أمضى ليلة في غرفة باردة بين الموتى في أحد المستشفيات، حسب وكالة "فرانس برس".

وكان سريكيش كومار البالغ من العمر 45 عامًا، قد نُقل إلى عيادة خاصة بعدما صدمته دراجة نارية في "مراد أباد" الواقعة شرق نيودلهي.

وأعلن أحد الأطباء لدى وصول كومار إلى العيادة، أنه فارق الحياة، ثم نُقل الجمعة إلى مستشفى عام لتشريح جثته.

وأفاد المدير الطبي للمستشفى في تصريح لوكالة "فرانس برس" الأحد أن "طبيب الطوارئ فحصه، ولم يعثر على أي أثر للحياة؛ وبالتالي أعلن وفاته".. وأودعت الجثة عندها غرفة باردة حتى وصلت الأسرة بعد ست ساعات.

وأضاف مدير المستشفى: "عندما حضر فريق من الشرطة وعائلته لبدء الإجراءات الإدارية لتشريح الجثة؛ تَبين أنه لا يزال حيًّا؛ إلا أنه دخل في غيبوبة".

وعند فحصه تَبين أنه "يتنفس لكنه في حالة حرجة، بعدما أمضى ست ساعات في غرفة باردة بين الموتى".

وعلق مدير المستشفى معتبرًا أن ما حصل "معجزة"؛ علمًا بأن التحقيق لا يزال جاريًا لمعرفة سبب التشخيص الخاطئ.