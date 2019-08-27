النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وفاة شخص وتوقُّف قلب آخر نتيجة اصطدام مركبتهما بعمود إنارة بمكة

تم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين ونُقلوا لمستشفى الملك فيصل

سجّل شارع الحطب بالمعيصم بمكة المكرمة، مساء اليوم الجمعة؛ حالة وفاة وإصابة آخرين نتيجة اصطدام مركبتهم بعامود إنارة.

وفي التفاصيل: تلقّت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة، مساء اليوم الجمعة، بلاغًا من العمليات الموحّدة يفيد بوجود حادث اصطدام سيارة بعامود إنارة في المعيصم بمكة المكرمة -شارع الحطب- وبه عدد من الإصابات.

وفور تلقّي البلاغ تم توجيه 3 فرق إسعافية، وعند وصول أول فرقة للموقع تبيّن وجود حالة وفاة وحالة توقف قلب وتنفس "cpr"، وحالة خطرة، وتم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين ونُقلوا إلى مستشفى الملك فيصل بالششة بمكة المكرمة.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
وفاة شخص وتوقُّف قلب آخر نتيجة اصطدام مركبتهما بعمود إنارة بمكة
سبق

سجّل شارع الحطب بالمعيصم بمكة المكرمة، مساء اليوم الجمعة؛ حالة وفاة وإصابة آخرين نتيجة اصطدام مركبتهم بعامود إنارة.

وفي التفاصيل: تلقّت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة، مساء اليوم الجمعة، بلاغًا من العمليات الموحّدة يفيد بوجود حادث اصطدام سيارة بعامود إنارة في المعيصم بمكة المكرمة -شارع الحطب- وبه عدد من الإصابات.

وفور تلقّي البلاغ تم توجيه 3 فرق إسعافية، وعند وصول أول فرقة للموقع تبيّن وجود حالة وفاة وحالة توقف قلب وتنفس "cpr"، وحالة خطرة، وتم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين ونُقلوا إلى مستشفى الملك فيصل بالششة بمكة المكرمة.

27 أغسطس 2021 - 19 محرّم 1443
10:02 PM

وفاة شخص وتوقُّف قلب آخر نتيجة اصطدام مركبتهما بعمود إنارة بمكة

تم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين ونُقلوا لمستشفى الملك فيصل

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
0
2,393

سجّل شارع الحطب بالمعيصم بمكة المكرمة، مساء اليوم الجمعة؛ حالة وفاة وإصابة آخرين نتيجة اصطدام مركبتهم بعامود إنارة.

وفي التفاصيل: تلقّت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة، مساء اليوم الجمعة، بلاغًا من العمليات الموحّدة يفيد بوجود حادث اصطدام سيارة بعامود إنارة في المعيصم بمكة المكرمة -شارع الحطب- وبه عدد من الإصابات.

وفور تلقّي البلاغ تم توجيه 3 فرق إسعافية، وعند وصول أول فرقة للموقع تبيّن وجود حالة وفاة وحالة توقف قلب وتنفس "cpr"، وحالة خطرة، وتم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين ونُقلوا إلى مستشفى الملك فيصل بالششة بمكة المكرمة.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,094
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,460
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,719
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,597

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الفوترة الإلكترونية تدعم شفافية الاقتصاد

الفوترة الإلكترونية تدعم شفافية الاقتصاد

علي آل شرمة
تركوا الاتحاد.. وحيدًا..!!

تركوا الاتحاد.. وحيدًا..!!

محمد الصيعري
حكاية بدرية مع مديرتها

حكاية بدرية مع مديرتها

حسن آل عمير
الحقيقة حجر شطرنج

الحقيقة حجر شطرنج

مها الجبر
العقار ينتظر تدخُّلاً حكوميًّا

العقار ينتظر تدخُّلاً حكوميًّا

سعيد آل جندب
التوظيف.. جعجعة بلا طحين

التوظيف.. جعجعة بلا طحين

بندر مغرم الشهري
هدر الطعام تبديد للموارد وتبذير للنعمة

هدر الطعام تبديد للموارد وتبذير للنعمة

علي آل شرمة
أفغانستان.. إلى التطرُّف أم التطوُّر؟!

أفغانستان.. إلى التطرُّف أم التطوُّر؟!

عبدالمحسن الحارثي
أبشر بطول سلامة يا "مربع"!

أبشر بطول سلامة يا "مربع"!

بندر الشهري
"طالبان" وما تحت الرماد..!!

"طالبان" وما تحت الرماد..!!

محمد الصيعري
"روح اشتكينا".. المفرط أولى بالخسارة

"روح اشتكينا".. المفرط أولى بالخسارة

عبدالغني الشيخ
لا ريف بدون ماء!!

لا ريف بدون ماء!!

محمد عمير الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة