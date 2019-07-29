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"الإعلام" تبدأ حجب صحف القبائل والمناطق.. والملاحقة ستطال "السنابات"

تنفيذاً لما ورد في فقرات المادة السادسة عشرة من نظام النشر الإلكتروني

بدأت وزارة الإعلام بحجب المواقع الإلكترونية التي تحمل أسماء قبائل أو مدن أو أماكن عامة؛ تنفيذاً لما ورد في الفقرة الثالثة من المادة السادسة عشرة من نظام النشر الإلكتروني الذي أقر مؤخراً.

وعلمت "سبق" أن "الإعلام" شرعت أخيراً بحجب المواقع التي تتسمى بأسماء مخالفة كالقبائل والشخصيات الاعتبارية وصحف المدن والمناطق.

وأكدت مصادر "سبق" أن الملاحقة ستشمل سنابات القبائل وما في حكمها من منتديات ومواقع التواصل والمدونات، وفقاً لما ورد في المادتين الخامسة والسادسة من نظام النشر.

وقد نصّت الفقرة الثالثة من المادة السادسة عشرة: "حظر استخدام أسماء المناطق والمدن والقبائل والأماكن العامة والشخصيات الاعتبارية مدينة منطقة -قبيلة موقع ديني أو تاريخي علم ذي شأن- ملك عام للدولة والمجتمع".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الإعلام" تبدأ حجب صحف القبائل والمناطق.. والملاحقة ستطال "السنابات"
سبق

بدأت وزارة الإعلام بحجب المواقع الإلكترونية التي تحمل أسماء قبائل أو مدن أو أماكن عامة؛ تنفيذاً لما ورد في الفقرة الثالثة من المادة السادسة عشرة من نظام النشر الإلكتروني الذي أقر مؤخراً.

وعلمت "سبق" أن "الإعلام" شرعت أخيراً بحجب المواقع التي تتسمى بأسماء مخالفة كالقبائل والشخصيات الاعتبارية وصحف المدن والمناطق.

وأكدت مصادر "سبق" أن الملاحقة ستشمل سنابات القبائل وما في حكمها من منتديات ومواقع التواصل والمدونات، وفقاً لما ورد في المادتين الخامسة والسادسة من نظام النشر.

وقد نصّت الفقرة الثالثة من المادة السادسة عشرة: "حظر استخدام أسماء المناطق والمدن والقبائل والأماكن العامة والشخصيات الاعتبارية مدينة منطقة -قبيلة موقع ديني أو تاريخي علم ذي شأن- ملك عام للدولة والمجتمع".

29 يوليو 2019 - 26 ذو القعدة 1440
02:50 PM

"الإعلام" تبدأ حجب صحف القبائل والمناطق.. والملاحقة ستطال "السنابات"

تنفيذاً لما ورد في فقرات المادة السادسة عشرة من نظام النشر الإلكتروني

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بدر العتيبي - الرياض
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بدأت وزارة الإعلام بحجب المواقع الإلكترونية التي تحمل أسماء قبائل أو مدن أو أماكن عامة؛ تنفيذاً لما ورد في الفقرة الثالثة من المادة السادسة عشرة من نظام النشر الإلكتروني الذي أقر مؤخراً.

وعلمت "سبق" أن "الإعلام" شرعت أخيراً بحجب المواقع التي تتسمى بأسماء مخالفة كالقبائل والشخصيات الاعتبارية وصحف المدن والمناطق.

وأكدت مصادر "سبق" أن الملاحقة ستشمل سنابات القبائل وما في حكمها من منتديات ومواقع التواصل والمدونات، وفقاً لما ورد في المادتين الخامسة والسادسة من نظام النشر.

وقد نصّت الفقرة الثالثة من المادة السادسة عشرة: "حظر استخدام أسماء المناطق والمدن والقبائل والأماكن العامة والشخصيات الاعتبارية مدينة منطقة -قبيلة موقع ديني أو تاريخي علم ذي شأن- ملك عام للدولة والمجتمع".

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