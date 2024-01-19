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"10" خطوات إلكترونية لاستيراد المركبات من الخارج.. تعرَّف عليها

بشرط أن لا يتجاوز موديلها 5 سنوات للمركبات الصغيرة و10 للشاحنات

نشرت المنظومة الإلكترونية الوطنية للاستيراد والتصدير (منصة فسح) عشر خطوات إلكترونية، هي مسار من يرغب في استيراد مركبة من خارج السعودية من الدول المسموح بها.

ويمكن للمستورد أولاً الدخول على منصة فسح على الرابط الإلكتروني(vin.fasah.sa) ، ثم تقديم طلب استيراد مركبة، بعدها تقوم الجهة المعنية بالتأكد من أهلية الفرد للاستيراد، مع التحقق من موديل المركبة؛ لتصدر له الموافقة.

وسادس الخطوات هي قيام الشخص باستيراد المركبة، مع البيان الجمركي. والسابعة هي دفع المبلغ المقرر، والحصول على التقرير لتقديمه عند الاستيراد. بعدها تتم عملية المطابقة الجمركية، وأخيرًا يتم الفسح لدخول المركبة للمملكة.

يُذكر أن الجمارك السعودية تشترط لاستيراد المركبات أن لا يتجاوز موديلها خمس سنوات فيما يخص السيارات الصغيرة والحافلات والنقل الخفيف (3.5 طن وأقل)، وعشر سنوات لشاحنات النقل الثقيل (أكثر من 3.5 طن)، ويتم احتسابها تنازليًّا باستثناء السنة الحالية.

المنظومة الإلكترونية الوطنية للاستيراد والتصدير منصة فسح

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"10" خطوات إلكترونية لاستيراد المركبات من الخارج.. تعرَّف عليها
سبق

نشرت المنظومة الإلكترونية الوطنية للاستيراد والتصدير (منصة فسح) عشر خطوات إلكترونية، هي مسار من يرغب في استيراد مركبة من خارج السعودية من الدول المسموح بها.

ويمكن للمستورد أولاً الدخول على منصة فسح على الرابط الإلكتروني(vin.fasah.sa) ، ثم تقديم طلب استيراد مركبة، بعدها تقوم الجهة المعنية بالتأكد من أهلية الفرد للاستيراد، مع التحقق من موديل المركبة؛ لتصدر له الموافقة.

وسادس الخطوات هي قيام الشخص باستيراد المركبة، مع البيان الجمركي. والسابعة هي دفع المبلغ المقرر، والحصول على التقرير لتقديمه عند الاستيراد. بعدها تتم عملية المطابقة الجمركية، وأخيرًا يتم الفسح لدخول المركبة للمملكة.

يُذكر أن الجمارك السعودية تشترط لاستيراد المركبات أن لا يتجاوز موديلها خمس سنوات فيما يخص السيارات الصغيرة والحافلات والنقل الخفيف (3.5 طن وأقل)، وعشر سنوات لشاحنات النقل الثقيل (أكثر من 3.5 طن)، ويتم احتسابها تنازليًّا باستثناء السنة الحالية.

18 يناير 2020 - 23 جمادى الأول 1441
10:38 PM

"10" خطوات إلكترونية لاستيراد المركبات من الخارج.. تعرَّف عليها

بشرط أن لا يتجاوز موديلها 5 سنوات للمركبات الصغيرة و10 للشاحنات

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فهد الغبيوي - الرياض
4
7,942

نشرت المنظومة الإلكترونية الوطنية للاستيراد والتصدير (منصة فسح) عشر خطوات إلكترونية، هي مسار من يرغب في استيراد مركبة من خارج السعودية من الدول المسموح بها.

ويمكن للمستورد أولاً الدخول على منصة فسح على الرابط الإلكتروني(vin.fasah.sa) ، ثم تقديم طلب استيراد مركبة، بعدها تقوم الجهة المعنية بالتأكد من أهلية الفرد للاستيراد، مع التحقق من موديل المركبة؛ لتصدر له الموافقة.

وسادس الخطوات هي قيام الشخص باستيراد المركبة، مع البيان الجمركي. والسابعة هي دفع المبلغ المقرر، والحصول على التقرير لتقديمه عند الاستيراد. بعدها تتم عملية المطابقة الجمركية، وأخيرًا يتم الفسح لدخول المركبة للمملكة.

يُذكر أن الجمارك السعودية تشترط لاستيراد المركبات أن لا يتجاوز موديلها خمس سنوات فيما يخص السيارات الصغيرة والحافلات والنقل الخفيف (3.5 طن وأقل)، وعشر سنوات لشاحنات النقل الثقيل (أكثر من 3.5 طن)، ويتم احتسابها تنازليًّا باستثناء السنة الحالية.

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