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من خلال اتصال هاتفي برئيس ضمك.. وزير الرياضة يطمئن على "ابن زكري"

اطمأن الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، على صحة مدرب فريق ضمك نور الدين بن زكري، وذلك باتصال هاتفي برئيس نادي ضمك صالح أبو نخاع.

وكان "زكري" قد سقط مغشيًّا عليه في الدقائق الأولى من مباراة الشباب وضيفه فريق ضمك؛ إذ تعرض لحالة إغماء؛ ليسقط مغشيًّا عليه على مقاعد البدلاء؛ ما أثار قلق الجهاز الطبي والفني واللاعبين.

وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز الفيصل ضمك نور الدين بن زكري

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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من خلال اتصال هاتفي برئيس ضمك.. وزير الرياضة يطمئن على "ابن زكري"
سبق

اطمأن الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، على صحة مدرب فريق ضمك نور الدين بن زكري، وذلك باتصال هاتفي برئيس نادي ضمك صالح أبو نخاع.

وكان "زكري" قد سقط مغشيًّا عليه في الدقائق الأولى من مباراة الشباب وضيفه فريق ضمك؛ إذ تعرض لحالة إغماء؛ ليسقط مغشيًّا عليه على مقاعد البدلاء؛ ما أثار قلق الجهاز الطبي والفني واللاعبين.

27 نوفمبر 2020 - 12 ربيع الآخر 1442
09:30 PM

من خلال اتصال هاتفي برئيس ضمك.. وزير الرياضة يطمئن على "ابن زكري"

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صحيفة سبق الإلكترونية - خميس مشيط
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اطمأن الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، على صحة مدرب فريق ضمك نور الدين بن زكري، وذلك باتصال هاتفي برئيس نادي ضمك صالح أبو نخاع.

وكان "زكري" قد سقط مغشيًّا عليه في الدقائق الأولى من مباراة الشباب وضيفه فريق ضمك؛ إذ تعرض لحالة إغماء؛ ليسقط مغشيًّا عليه على مقاعد البدلاء؛ ما أثار قلق الجهاز الطبي والفني واللاعبين.

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