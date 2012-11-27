من خلال اتصال هاتفي برئيس ضمك.. وزير الرياضة يطمئن على "ابن زكري"

اطمأن الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، على صحة مدرب فريق ضمك نور الدين بن زكري، وذلك باتصال هاتفي برئيس نادي ضمك صالح أبو نخاع.

وكان "زكري" قد سقط مغشيًّا عليه في الدقائق الأولى من مباراة الشباب وضيفه فريق ضمك؛ إذ تعرض لحالة إغماء؛ ليسقط مغشيًّا عليه على مقاعد البدلاء؛ ما أثار قلق الجهاز الطبي والفني واللاعبين.