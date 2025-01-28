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350 متحدثاً دولياً ومحلياً يجتمعون بمؤتمر تقني بالرياض الثلاثاء المقبل

لمناقشة تقنيات المستقبل وتحفيز الاقتصاد الرقمي والابتكار وريادة الأعمال

يجتمع أكثر من 350 خبيرًا و700 مبتكر تقني من حول العالم تحت سقف واحد بواجهة الرياض، في مؤتمر "LEAP" الأسبوع المقبل، في الفترة من 1 وحتى 3 فبراير؛ لمناقشة تقنيات المستقبل وتحفيز الاقتصاد الرقمي والابتكار وريادة الأعمال الرقمية، في ملتقى يُعد الأضخم عالميًا في إطلاقته.

ويتميز المؤتمر الذي يأتي بتنظيم من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتعاون مع الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، وذلك تحت شعار "عينٌ على المستقبل"، باعتماده التقنيات الناشئة أكثر من أي فعالية أخرى، ومشاركة كبيرة من قادة الفكر وقادة التغيير في العالم؛ حيث تعد الفعالية التقنية الوحيدة التي تشهد حضورًا قويًا من الشرق والغرب.

ومن المنتظر مشاركة أكثر من "350" متحدثًا دوليًا ومحليًا من أبرزهم الرئيس التنفيذي لشركة أريكسون العملاقة يوري اكهولم، ومؤسس مؤسسة بيت عائلة مانديلا السيدة ماكايزو مانديلا، والمؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لكاسبرسكي يوجين كاسبرسكي، والرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة في الشركة السعودية للاستثمار الجريء الدكتور نبيل كوشك، والرئيس التنفيذي لشركة SAP السيد كريستيان كلاين، ومؤسس شركة ديل مايكل ديل، والرئيس التنفيذي لشركة تيك ستار السيدة مايل جافيت، والرئيس التنفيذي في إم وير السيد رانغاراجان راغورام، والرئيس التنفيذي ماجيك ليب السيدة بيجي جونسون، النائب الأول لرئيس شركة Oracle الدكتور أندرو سوترلاند، وكبيرة مدراء التنوع في أوبر السيدة بو يونغ لي، والمؤسس والرئيس التنفيذي لشركة هانسون روبوتيكس السيد دافيد هانسون، والمدير التنفيذي للابتكار لمجموعة هيونداي موتور يونغتشو تشي، والرئيس التنفيذي الحكومي لتقنية المعلومات في إستونيا سيم سيكوت.

كما سيعرض LEAP قصصًا ملهمة لشخصيات متميزة ومؤثرة، مثل ستيفن بارتليت رجل الأعمال الشهير وأصغر قادة الأعمال للظهور على قناة "بي بي سي"، إضافة إلى أسطورتي كرة القدم روبرتو كارلوس ولويس فيغو، ولاعب كرة القدم المعتزل ورائد الأعمال التكنولوجي المؤثر حاليًا السيد ميشيل سالغادو، وسيُتيح المؤتمر الفرصة للمهتمين والمتخصصين والراغبين التسجيل الآن لحضور الجلسات وورش العمل عبر الرابط الإلكتروني: www.OneGiantLeap.com.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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350 متحدثاً دولياً ومحلياً يجتمعون بمؤتمر تقني بالرياض الثلاثاء المقبل
سبق

يجتمع أكثر من 350 خبيرًا و700 مبتكر تقني من حول العالم تحت سقف واحد بواجهة الرياض، في مؤتمر "LEAP" الأسبوع المقبل، في الفترة من 1 وحتى 3 فبراير؛ لمناقشة تقنيات المستقبل وتحفيز الاقتصاد الرقمي والابتكار وريادة الأعمال الرقمية، في ملتقى يُعد الأضخم عالميًا في إطلاقته.

ويتميز المؤتمر الذي يأتي بتنظيم من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتعاون مع الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، وذلك تحت شعار "عينٌ على المستقبل"، باعتماده التقنيات الناشئة أكثر من أي فعالية أخرى، ومشاركة كبيرة من قادة الفكر وقادة التغيير في العالم؛ حيث تعد الفعالية التقنية الوحيدة التي تشهد حضورًا قويًا من الشرق والغرب.

ومن المنتظر مشاركة أكثر من "350" متحدثًا دوليًا ومحليًا من أبرزهم الرئيس التنفيذي لشركة أريكسون العملاقة يوري اكهولم، ومؤسس مؤسسة بيت عائلة مانديلا السيدة ماكايزو مانديلا، والمؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لكاسبرسكي يوجين كاسبرسكي، والرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة في الشركة السعودية للاستثمار الجريء الدكتور نبيل كوشك، والرئيس التنفيذي لشركة SAP السيد كريستيان كلاين، ومؤسس شركة ديل مايكل ديل، والرئيس التنفيذي لشركة تيك ستار السيدة مايل جافيت، والرئيس التنفيذي في إم وير السيد رانغاراجان راغورام، والرئيس التنفيذي ماجيك ليب السيدة بيجي جونسون، النائب الأول لرئيس شركة Oracle الدكتور أندرو سوترلاند، وكبيرة مدراء التنوع في أوبر السيدة بو يونغ لي، والمؤسس والرئيس التنفيذي لشركة هانسون روبوتيكس السيد دافيد هانسون، والمدير التنفيذي للابتكار لمجموعة هيونداي موتور يونغتشو تشي، والرئيس التنفيذي الحكومي لتقنية المعلومات في إستونيا سيم سيكوت.

كما سيعرض LEAP قصصًا ملهمة لشخصيات متميزة ومؤثرة، مثل ستيفن بارتليت رجل الأعمال الشهير وأصغر قادة الأعمال للظهور على قناة "بي بي سي"، إضافة إلى أسطورتي كرة القدم روبرتو كارلوس ولويس فيغو، ولاعب كرة القدم المعتزل ورائد الأعمال التكنولوجي المؤثر حاليًا السيد ميشيل سالغادو، وسيُتيح المؤتمر الفرصة للمهتمين والمتخصصين والراغبين التسجيل الآن لحضور الجلسات وورش العمل عبر الرابط الإلكتروني: www.OneGiantLeap.com.

27 يناير 2022 - 24 جمادى الآخر 1443
07:54 PM

350 متحدثاً دولياً ومحلياً يجتمعون بمؤتمر تقني بالرياض الثلاثاء المقبل

لمناقشة تقنيات المستقبل وتحفيز الاقتصاد الرقمي والابتكار وريادة الأعمال

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يجتمع أكثر من 350 خبيرًا و700 مبتكر تقني من حول العالم تحت سقف واحد بواجهة الرياض، في مؤتمر "LEAP" الأسبوع المقبل، في الفترة من 1 وحتى 3 فبراير؛ لمناقشة تقنيات المستقبل وتحفيز الاقتصاد الرقمي والابتكار وريادة الأعمال الرقمية، في ملتقى يُعد الأضخم عالميًا في إطلاقته.

ويتميز المؤتمر الذي يأتي بتنظيم من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتعاون مع الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، وذلك تحت شعار "عينٌ على المستقبل"، باعتماده التقنيات الناشئة أكثر من أي فعالية أخرى، ومشاركة كبيرة من قادة الفكر وقادة التغيير في العالم؛ حيث تعد الفعالية التقنية الوحيدة التي تشهد حضورًا قويًا من الشرق والغرب.

ومن المنتظر مشاركة أكثر من "350" متحدثًا دوليًا ومحليًا من أبرزهم الرئيس التنفيذي لشركة أريكسون العملاقة يوري اكهولم، ومؤسس مؤسسة بيت عائلة مانديلا السيدة ماكايزو مانديلا، والمؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لكاسبرسكي يوجين كاسبرسكي، والرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة في الشركة السعودية للاستثمار الجريء الدكتور نبيل كوشك، والرئيس التنفيذي لشركة SAP السيد كريستيان كلاين، ومؤسس شركة ديل مايكل ديل، والرئيس التنفيذي لشركة تيك ستار السيدة مايل جافيت، والرئيس التنفيذي في إم وير السيد رانغاراجان راغورام، والرئيس التنفيذي ماجيك ليب السيدة بيجي جونسون، النائب الأول لرئيس شركة Oracle الدكتور أندرو سوترلاند، وكبيرة مدراء التنوع في أوبر السيدة بو يونغ لي، والمؤسس والرئيس التنفيذي لشركة هانسون روبوتيكس السيد دافيد هانسون، والمدير التنفيذي للابتكار لمجموعة هيونداي موتور يونغتشو تشي، والرئيس التنفيذي الحكومي لتقنية المعلومات في إستونيا سيم سيكوت.

كما سيعرض LEAP قصصًا ملهمة لشخصيات متميزة ومؤثرة، مثل ستيفن بارتليت رجل الأعمال الشهير وأصغر قادة الأعمال للظهور على قناة "بي بي سي"، إضافة إلى أسطورتي كرة القدم روبرتو كارلوس ولويس فيغو، ولاعب كرة القدم المعتزل ورائد الأعمال التكنولوجي المؤثر حاليًا السيد ميشيل سالغادو، وسيُتيح المؤتمر الفرصة للمهتمين والمتخصصين والراغبين التسجيل الآن لحضور الجلسات وورش العمل عبر الرابط الإلكتروني: www.OneGiantLeap.com.

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