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"الصحة": تسجيل 1162 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1386 خلال الـ24 ساعة الماضية

قبيل انطلاقها رسمياً.. 12 إصابة جديدة بكورونا في الأولمبياد

بينهم رياضيون واثنان آخران موجودان في القرية الأولمبية

قبل يوم من انطلاق أولمبياد طوكيو رسمياً، أبلغ المنظمون بوجود 12 حالة مصابة بفيروس كورونا لها علاقة بالأولمبياد.

وذكرت اللجنة المنظمة في تحديثها اليوم الخميس أن رياضيين يتواجدان في القرية الأولمبية كانا من بين هؤلاء الذين جاءت نتيجة اختباراتهم إيجابية لفيروس كورونا. ولا يوجد من بينهما أي ياباني.

وبحسب الألمانية ذكر المنظمون أن شخصين آخرين من القرية الأولمبية تضررا ولكنهما ليسا رياضيين. ويجب على الأربعة دخول الحجر الصحي.

وجاء العدد الأخير ليرفع إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا منذ الأول من يوليو إلى 87 مصاباً.

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قبيل انطلاقها رسمياً.. 12 إصابة جديدة بكورونا في الأولمبياد
سبق

قبل يوم من انطلاق أولمبياد طوكيو رسمياً، أبلغ المنظمون بوجود 12 حالة مصابة بفيروس كورونا لها علاقة بالأولمبياد.

وذكرت اللجنة المنظمة في تحديثها اليوم الخميس أن رياضيين يتواجدان في القرية الأولمبية كانا من بين هؤلاء الذين جاءت نتيجة اختباراتهم إيجابية لفيروس كورونا. ولا يوجد من بينهما أي ياباني.

وبحسب الألمانية ذكر المنظمون أن شخصين آخرين من القرية الأولمبية تضررا ولكنهما ليسا رياضيين. ويجب على الأربعة دخول الحجر الصحي.

وجاء العدد الأخير ليرفع إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا منذ الأول من يوليو إلى 87 مصاباً.

22 يوليو 2021 - 12 ذو الحجة 1442
12:31 PM

قبيل انطلاقها رسمياً.. 12 إصابة جديدة بكورونا في الأولمبياد

بينهم رياضيون واثنان آخران موجودان في القرية الأولمبية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قبل يوم من انطلاق أولمبياد طوكيو رسمياً، أبلغ المنظمون بوجود 12 حالة مصابة بفيروس كورونا لها علاقة بالأولمبياد.

وذكرت اللجنة المنظمة في تحديثها اليوم الخميس أن رياضيين يتواجدان في القرية الأولمبية كانا من بين هؤلاء الذين جاءت نتيجة اختباراتهم إيجابية لفيروس كورونا. ولا يوجد من بينهما أي ياباني.

وبحسب الألمانية ذكر المنظمون أن شخصين آخرين من القرية الأولمبية تضررا ولكنهما ليسا رياضيين. ويجب على الأربعة دخول الحجر الصحي.

وجاء العدد الأخير ليرفع إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا منذ الأول من يوليو إلى 87 مصاباً.

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