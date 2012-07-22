قبل يوم من انطلاق أولمبياد طوكيو رسمياً، أبلغ المنظمون بوجود 12 حالة مصابة بفيروس كورونا لها علاقة بالأولمبياد. وذكرت اللجنة المنظمة في تحديثها اليوم الخميس أن رياضيين يتواجدان في القرية الأولمبية كانا من بين هؤلاء الذين جاءت نتيجة اختباراتهم إيجابية لفيروس كورونا. ولا يوجد من بينهما أي ياباني. وبحسب الألمانية ذكر المنظمون أن شخصين آخرين من القرية الأولمبية تضررا ولكنهما ليسا رياضيين. ويجب على الأربعة دخول الحجر الصحي. وجاء العدد الأخير ليرفع إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا منذ الأول من يوليو إلى 87 مصاباً.

قبيل انطلاقها رسمياً.. 12 إصابة جديدة بكورونا في الأولمبياد صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-07-22 قبل يوم من انطلاق أولمبياد طوكيو رسمياً، أبلغ المنظمون بوجود 12 حالة مصابة بفيروس كورونا لها علاقة بالأولمبياد.



وذكرت اللجنة المنظمة في تحديثها اليوم الخميس أن رياضيين يتواجدان في القرية الأولمبية كانا من بين هؤلاء الذين جاءت نتيجة اختباراتهم إيجابية لفيروس كورونا. ولا يوجد من بينهما أي ياباني.



وبحسب الألمانية ذكر المنظمون أن شخصين آخرين من القرية الأولمبية تضررا ولكنهما ليسا رياضيين. ويجب على الأربعة دخول الحجر الصحي.



وجاء العدد الأخير ليرفع إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا منذ الأول من يوليو إلى 87 مصاباً.

22 يوليو 2021 - 12 ذو الحجة 1442 12:31 PM

قبيل انطلاقها رسمياً.. 12 إصابة جديدة بكورونا في الأولمبياد بينهم رياضيون واثنان آخران موجودان في القرية الأولمبية





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قبل يوم من انطلاق أولمبياد طوكيو رسمياً، أبلغ المنظمون بوجود 12 حالة مصابة بفيروس كورونا لها علاقة بالأولمبياد.



وذكرت اللجنة المنظمة في تحديثها اليوم الخميس أن رياضيين يتواجدان في القرية الأولمبية كانا من بين هؤلاء الذين جاءت نتيجة اختباراتهم إيجابية لفيروس كورونا. ولا يوجد من بينهما أي ياباني.



وبحسب الألمانية ذكر المنظمون أن شخصين آخرين من القرية الأولمبية تضررا ولكنهما ليسا رياضيين. ويجب على الأربعة دخول الحجر الصحي.



وجاء العدد الأخير ليرفع إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا منذ الأول من يوليو إلى 87 مصاباً.