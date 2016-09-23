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‫"السامر" ينشد فخراً بيوم الوطن: ذكرى لها في هامة المجد منزال

قال: أبوفهد سلمان ورث لنا أنجال.. وهلال عراب السياسة كماله

نظم الأمير الشاعر عبدالعزيز بن سعود بن محمد آل سعود الملقب بـ"السامر"، قصيدة جديدة تَبَاهى فيها باليوم الوطني 91 والتفاف أبناء المملكة وحبهم لقادتها بعنوان "هامة المجد"، قال في مطلعها: في هذه الذكرى نعيش العز في كل حالة.. إنه يوم وحد فيه الملك عبد العزيز البلاد وحقق معاني الأمن والرخاء.

وقال في القصيدة

هامة المجد

ذكرى لها في هامة المجد منزال
معها نعيش العز في كل حالة

ذكرى وقود اليوم تحقيق الامال
على يد معزي أمين الرسالة

عبدالعزيز اللي على راس ما طال
تنشر له البيضا على كل حالة

وحد بلاده يوم قالوا وهو قال
والظلم فكر فيه وأنهى مجاله

خلا الأمن في كف راحل ونزال
يامن به الطرقي على كل ماله

وعلى السياسة بالعقل طول البال
حتى على ما يشتهي طاب فاله

وثق مبادي منهجه والجهل زال
والعلم هل أبمعطياته هلاله

وأصبح بداره للعرب حصن وظلال
ولأمة الإسلام شرق وشماله

طور مفاهيم الحضارة بالاجيال
وناخذ من الحاضر عليها الدلالة

والعدل واقعهم على كل منوال
خدام بيت الله جلا جلاله

وابوفهد سلمان ورث لنا أنجال
وهلال عراب السياسة كماله

محمد محمد بلا شك وجدال
محبة قلوب العرب كلها له

واليوم عنا اليوم ما سايل سال
أمن ورخا مع طيب شعب وجماله

شاعر آل سعود

السامر

الرئيسية/ المملكة / محليات

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‫"السامر" ينشد فخراً بيوم الوطن: ذكرى لها في هامة المجد منزال
سبق

نظم الأمير الشاعر عبدالعزيز بن سعود بن محمد آل سعود الملقب بـ"السامر"، قصيدة جديدة تَبَاهى فيها باليوم الوطني 91 والتفاف أبناء المملكة وحبهم لقادتها بعنوان "هامة المجد"، قال في مطلعها: في هذه الذكرى نعيش العز في كل حالة.. إنه يوم وحد فيه الملك عبد العزيز البلاد وحقق معاني الأمن والرخاء.

وقال في القصيدة

هامة المجد

ذكرى لها في هامة المجد منزال
معها نعيش العز في كل حالة

ذكرى وقود اليوم تحقيق الامال
على يد معزي أمين الرسالة

عبدالعزيز اللي على راس ما طال
تنشر له البيضا على كل حالة

وحد بلاده يوم قالوا وهو قال
والظلم فكر فيه وأنهى مجاله

خلا الأمن في كف راحل ونزال
يامن به الطرقي على كل ماله

وعلى السياسة بالعقل طول البال
حتى على ما يشتهي طاب فاله

وثق مبادي منهجه والجهل زال
والعلم هل أبمعطياته هلاله

وأصبح بداره للعرب حصن وظلال
ولأمة الإسلام شرق وشماله

طور مفاهيم الحضارة بالاجيال
وناخذ من الحاضر عليها الدلالة

والعدل واقعهم على كل منوال
خدام بيت الله جلا جلاله

وابوفهد سلمان ورث لنا أنجال
وهلال عراب السياسة كماله

محمد محمد بلا شك وجدال
محبة قلوب العرب كلها له

واليوم عنا اليوم ما سايل سال
أمن ورخا مع طيب شعب وجماله

شاعر آل سعود

السامر

22 سبتمبر 2021 - 15 صفر 1443
09:00 PM

‫"السامر" ينشد فخراً بيوم الوطن: ذكرى لها في هامة المجد منزال

قال: أبوفهد سلمان ورث لنا أنجال.. وهلال عراب السياسة كماله

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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7,437

نظم الأمير الشاعر عبدالعزيز بن سعود بن محمد آل سعود الملقب بـ"السامر"، قصيدة جديدة تَبَاهى فيها باليوم الوطني 91 والتفاف أبناء المملكة وحبهم لقادتها بعنوان "هامة المجد"، قال في مطلعها: في هذه الذكرى نعيش العز في كل حالة.. إنه يوم وحد فيه الملك عبد العزيز البلاد وحقق معاني الأمن والرخاء.

وقال في القصيدة

هامة المجد

ذكرى لها في هامة المجد منزال
معها نعيش العز في كل حالة

ذكرى وقود اليوم تحقيق الامال
على يد معزي أمين الرسالة

عبدالعزيز اللي على راس ما طال
تنشر له البيضا على كل حالة

وحد بلاده يوم قالوا وهو قال
والظلم فكر فيه وأنهى مجاله

خلا الأمن في كف راحل ونزال
يامن به الطرقي على كل ماله

وعلى السياسة بالعقل طول البال
حتى على ما يشتهي طاب فاله

وثق مبادي منهجه والجهل زال
والعلم هل أبمعطياته هلاله

وأصبح بداره للعرب حصن وظلال
ولأمة الإسلام شرق وشماله

طور مفاهيم الحضارة بالاجيال
وناخذ من الحاضر عليها الدلالة

والعدل واقعهم على كل منوال
خدام بيت الله جلا جلاله

وابوفهد سلمان ورث لنا أنجال
وهلال عراب السياسة كماله

محمد محمد بلا شك وجدال
محبة قلوب العرب كلها له

واليوم عنا اليوم ما سايل سال
أمن ورخا مع طيب شعب وجماله

شاعر آل سعود

السامر

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