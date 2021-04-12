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المسند يتوقع طقس الاثنين: رياح وغبار وزخات متفرقة

تشكل السحب الركامية في الربيع يقترن مع تواجد #الغبار

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند، أن تكون الرياح غربية نشطة وقد تثير بعض #الغبار في القطاع الغربي من #السعودية؛ خاصة في منطقتي #مكة #الباحة.

وأضاف عبر حسابه في تويتر : قد تتشكل بعض السحب المتفرقة فوق أجزاء من جنوبي مدينة #الرياض وشمالي #الشرقية، و#عسير، وربما يهطل منها زخات مطرية.

وتابع: تنبيه.. تشكل السحب الركامية في فصل #الربيع يقترن (عادة) مع تواجد #الغبار، وذلك بسبب الرياح الهابطة من السحب.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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المسند يتوقع طقس الاثنين: رياح وغبار وزخات متفرقة
سبق

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند، أن تكون الرياح غربية نشطة وقد تثير بعض #الغبار في القطاع الغربي من #السعودية؛ خاصة في منطقتي #مكة #الباحة.

وأضاف عبر حسابه في تويتر : قد تتشكل بعض السحب المتفرقة فوق أجزاء من جنوبي مدينة #الرياض وشمالي #الشرقية، و#عسير، وربما يهطل منها زخات مطرية.

وتابع: تنبيه.. تشكل السحب الركامية في فصل #الربيع يقترن (عادة) مع تواجد #الغبار، وذلك بسبب الرياح الهابطة من السحب.

12 إبريل 2021 - 30 شعبان 1442
08:50 AM

المسند يتوقع طقس الاثنين: رياح وغبار وزخات متفرقة

تشكل السحب الركامية في الربيع يقترن مع تواجد #الغبار

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند، أن تكون الرياح غربية نشطة وقد تثير بعض #الغبار في القطاع الغربي من #السعودية؛ خاصة في منطقتي #مكة #الباحة.

وأضاف عبر حسابه في تويتر : قد تتشكل بعض السحب المتفرقة فوق أجزاء من جنوبي مدينة #الرياض وشمالي #الشرقية، و#عسير، وربما يهطل منها زخات مطرية.

وتابع: تنبيه.. تشكل السحب الركامية في فصل #الربيع يقترن (عادة) مع تواجد #الغبار، وذلك بسبب الرياح الهابطة من السحب.

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