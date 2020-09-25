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قبيل موقعة "النصر".."فيصل بن مشعل" يهنئ التعاون بتأهله بـ"الأبطال"

انتصر على الدحيل القطري 1-0 وحجز البطاقة الثانية.. و"الصعود تاريخي"

قدّم أمير منطقة القصيم الدكتور فيصل بن مشعل، التهنئة لنادي التعاون؛ بمناسبة تأهل الفريق الكروي الأول إلى دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا 2020، متمنياً له التوفيق خلال مشواره في البطولة القارية.

وكان "التعاون" قد صعد إلى دور الـ16 من دوري أبطال آسيا عقب انتصاره على الدحيل القطري 1-0 ليحجز البطاقة الثانية في المجموعة.

ويعد صعود التعاون إلى الدور الثاني من البطولة الآسيوية تاريخياً في مشاركته الثانية بعد أن ودع البطولة من الدور الأول خلال مشاركته الأولى في موسم 2017.

ويواجه التعاون نظيره النصر الأحد المقبل في منافسات

أمير منطقة القصيم الدكتور فيصل بن مشعل

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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قبيل موقعة "النصر".."فيصل بن مشعل" يهنئ التعاون بتأهله بـ"الأبطال"
سبق

قدّم أمير منطقة القصيم الدكتور فيصل بن مشعل، التهنئة لنادي التعاون؛ بمناسبة تأهل الفريق الكروي الأول إلى دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا 2020، متمنياً له التوفيق خلال مشواره في البطولة القارية.

وكان "التعاون" قد صعد إلى دور الـ16 من دوري أبطال آسيا عقب انتصاره على الدحيل القطري 1-0 ليحجز البطاقة الثانية في المجموعة.

ويعد صعود التعاون إلى الدور الثاني من البطولة الآسيوية تاريخياً في مشاركته الثانية بعد أن ودع البطولة من الدور الأول خلال مشاركته الأولى في موسم 2017.

ويواجه التعاون نظيره النصر الأحد المقبل في منافسات

25 سبتمبر 2020 - 8 صفر 1442
06:05 PM

قبيل موقعة "النصر".."فيصل بن مشعل" يهنئ التعاون بتأهله بـ"الأبطال"

انتصر على الدحيل القطري 1-0 وحجز البطاقة الثانية.. و"الصعود تاريخي"

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صحيفة سبق الإلكترونية - بريدة
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قدّم أمير منطقة القصيم الدكتور فيصل بن مشعل، التهنئة لنادي التعاون؛ بمناسبة تأهل الفريق الكروي الأول إلى دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا 2020، متمنياً له التوفيق خلال مشواره في البطولة القارية.

وكان "التعاون" قد صعد إلى دور الـ16 من دوري أبطال آسيا عقب انتصاره على الدحيل القطري 1-0 ليحجز البطاقة الثانية في المجموعة.

ويعد صعود التعاون إلى الدور الثاني من البطولة الآسيوية تاريخياً في مشاركته الثانية بعد أن ودع البطولة من الدور الأول خلال مشاركته الأولى في موسم 2017.

ويواجه التعاون نظيره النصر الأحد المقبل في منافسات

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