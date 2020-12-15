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الحل "ما قبل الأخير".. كيف نتغلب على "حموضة المعدة"؟

نصائح كثيرة لخبراء الطعام.. واللجوء للطبيب المتخصص وارد

حموضة أو حرقة المعدة حالة شائعة بين الناس، لكن غير المعروف عنها هو معناها أو كيفية التغلب عليها.

يقول موقع "ميديكال نيوز توداي": إن حموضة المعدة تحدث عندما يتدفق حمض المعدة إلى المريء، ويجري تشخيصها عندما يحدث ارتداد الحمض أكثر من مرتين في الأسبوع.

ومن أعراضها؛ وفق ما نقلته "سكاي نيوز عربية": ألم حارق قد ينتقل من معدتك إلى بطنك أو صدرك أو حتى في حلقك، مذاق مر في حلقك أو فمك، الإحساس بالطعام عالقًا في حلقك، البحة في الصوت.

وهناك أسباب عدة وراء الحموضة، أبرزها تناول وجبات كبيرة والاستلقاء بعد الوجبة مباشرة، إضافة إلى السمنة المفرطة.

وقد تكون بعض المشروبات كذلك سببًا في حدوث هذه الحالة، مثل الكحول والمشروبات الغازية والقهوة.

ولعلاج الحموضة، غالبًا ما ينصح خبراء الصحة بتجنب الأطعمة والمشروبات التي تسبب تلك الأعراض، كما يدعون إلى تخفيف كمية الوجبات وتناولها قبل 3 ساعات على الأقل من موعد النوم. وقد يقترحون بعض مضادات الحموضة، ويمكن اعتبار ما سبق الحل "ما قبل الأخير".

ففي حال إذا لم تنفع كل هذه الحلول؛ فلا بد من زيارة طبيب متخصص للوقوف على الخطوة التالية.

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الحل "ما قبل الأخير".. كيف نتغلب على "حموضة المعدة"؟
سبق

حموضة أو حرقة المعدة حالة شائعة بين الناس، لكن غير المعروف عنها هو معناها أو كيفية التغلب عليها.

يقول موقع "ميديكال نيوز توداي": إن حموضة المعدة تحدث عندما يتدفق حمض المعدة إلى المريء، ويجري تشخيصها عندما يحدث ارتداد الحمض أكثر من مرتين في الأسبوع.

ومن أعراضها؛ وفق ما نقلته "سكاي نيوز عربية": ألم حارق قد ينتقل من معدتك إلى بطنك أو صدرك أو حتى في حلقك، مذاق مر في حلقك أو فمك، الإحساس بالطعام عالقًا في حلقك، البحة في الصوت.

وهناك أسباب عدة وراء الحموضة، أبرزها تناول وجبات كبيرة والاستلقاء بعد الوجبة مباشرة، إضافة إلى السمنة المفرطة.

وقد تكون بعض المشروبات كذلك سببًا في حدوث هذه الحالة، مثل الكحول والمشروبات الغازية والقهوة.

ولعلاج الحموضة، غالبًا ما ينصح خبراء الصحة بتجنب الأطعمة والمشروبات التي تسبب تلك الأعراض، كما يدعون إلى تخفيف كمية الوجبات وتناولها قبل 3 ساعات على الأقل من موعد النوم. وقد يقترحون بعض مضادات الحموضة، ويمكن اعتبار ما سبق الحل "ما قبل الأخير".

ففي حال إذا لم تنفع كل هذه الحلول؛ فلا بد من زيارة طبيب متخصص للوقوف على الخطوة التالية.

15 ديسمبر 2020 - 30 ربيع الآخر 1442
01:46 PM

الحل "ما قبل الأخير".. كيف نتغلب على "حموضة المعدة"؟

نصائح كثيرة لخبراء الطعام.. واللجوء للطبيب المتخصص وارد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حموضة أو حرقة المعدة حالة شائعة بين الناس، لكن غير المعروف عنها هو معناها أو كيفية التغلب عليها.

يقول موقع "ميديكال نيوز توداي": إن حموضة المعدة تحدث عندما يتدفق حمض المعدة إلى المريء، ويجري تشخيصها عندما يحدث ارتداد الحمض أكثر من مرتين في الأسبوع.

ومن أعراضها؛ وفق ما نقلته "سكاي نيوز عربية": ألم حارق قد ينتقل من معدتك إلى بطنك أو صدرك أو حتى في حلقك، مذاق مر في حلقك أو فمك، الإحساس بالطعام عالقًا في حلقك، البحة في الصوت.

وهناك أسباب عدة وراء الحموضة، أبرزها تناول وجبات كبيرة والاستلقاء بعد الوجبة مباشرة، إضافة إلى السمنة المفرطة.

وقد تكون بعض المشروبات كذلك سببًا في حدوث هذه الحالة، مثل الكحول والمشروبات الغازية والقهوة.

ولعلاج الحموضة، غالبًا ما ينصح خبراء الصحة بتجنب الأطعمة والمشروبات التي تسبب تلك الأعراض، كما يدعون إلى تخفيف كمية الوجبات وتناولها قبل 3 ساعات على الأقل من موعد النوم. وقد يقترحون بعض مضادات الحموضة، ويمكن اعتبار ما سبق الحل "ما قبل الأخير".

ففي حال إذا لم تنفع كل هذه الحلول؛ فلا بد من زيارة طبيب متخصص للوقوف على الخطوة التالية.

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